Невидимые соседи: как летучие мыши могут защитить вас от болезней

Чем опасны летучие мыши, и как они способны помочь экосистеме

3:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Летучие мыши, или нетопыри, давно вызывают у людей смешанные чувства: с одной стороны, их пугающий вид ассоциируется с вампирами, а с другой — теперь мы знаем, что они могут переносить опасные вирусы, включая тот, что вызвал пандемию COVID-19. Но насколько реальны эти страхи, и как быть тем, кто живёт по соседству с этими существами?

Фото: File:Desmo-Flug-02.tif by Uwe Schmidt, CC BY-SA 4.0

На самом деле летучие мыши могут переносить множество вирусов, включая коронавирусы и другие опасные патогены. Вспышка ТОРС в 2002–2003 годах также была связана с этими животными. Кроме того, они могут переносить вирусы, вызывающие лихорадки Нипах, Хендра, Эбола и Марбург. И такой список не исчерпывается только этими болезнями.

Многообразие видов — наш защитник

Летучие мыши в России значительно менее разнообразны по сравнению с тропическими регионами. В мире существует около 10 тысяч видов летучих мышей, но в России обитает лишь незначительная их часть. Тем не менее, в регионах, где зарегистрированы вспышки опасных вирусов, летучие мыши часто образуют огромные колонии, что способствует обмену патогенами между ними.

Интересно, что, по данным немецких учёных, чем больше видов летучих мышей в колонии, тем меньше вероятность того, что вирусы будут активно размножаться. Исследование, проведенное в Гане, показало, что в колониях с низким биоразнообразием коронавирусы чувствуют себя лучше, чем в тех, где много разных видов летучих мышей.

Летучие мыши — идеальные носители вирусов

Почему именно летучие мыши являются такими эффективными переносчиками вирусов? Баранова объясняет это уникальными особенностями их организма. Их метаболизм способен подавлять активность вирусов и микробов, что позволяет вирусам долгое время сохраняться в их организме, не убивая хозяина.

Эти животные обладают высоким уровнем интерферона, который подавляет активность вирусов, а также имеют способность резко менять температуру тела, что затрудняет вирусам процесс размножения.

Опасны ли наши летучие мыши?

В России летучие мыши, обитающие в Подмосковье, не представляют серьёзной опасности для человека, за исключением вируса бешенства. Эта потенциально смертельная болезнь может передаваться человеку через укусы летучих мышей, хотя такие случаи крайне редки.

Однако если вы обнаружите летучих мышей в своем доме или на даче, необходимо быть осторожным. Их гуано (экскременты) также могут быть источником заражения, поэтому уборку следует проводить с использованием респиратора и резиновых перчаток.

Летучие мыши как индикатор экологии

Наличие летучих мышей рядом с домом может служить хорошим показателем состояния экосистемы. Эти животные играют важную роль в экосистеме, поедая насекомых, включая комаров, которые являются переносчиками многих опасных заболеваний.

В частности, увеличение числа случаев заболеваний, переносимых комарами, таких как лихорадки Западного Нила, Зика и Денге, подчеркивает важность летучих мышей как естественных контролёров популяции насекомых.

Малярия и другие угрозы

Не стоит забывать и о малярии — серьёзной мировой проблеме. Хотя Россия и избавилась от малярии в середине ХХ века, отдельные случаи заражения всё ещё встречаются. Чтобы предотвратить возобновление природных очагов малярии, важно продолжать мониторинг и защищать экосистемы, в том числе и летучих мышей, которые играют важную роль в их поддержании.

Уточнения

Лету́чие мы́ши (лат. Microchiroptera) — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов. Летучих мышей долго рассматривали как подотряд, пока по кариологическим и молекулярно-генетическим данным не было показано, что эта группа парафилетична: представители надсемейства Rhinolophoidea более родственны крыланам, чем прочим летучим мышам. Тем не менее в русскоязычной научной и научно-популярной литературе название продолжают использовать в прежнем значении. Фактически под это название попадают представители 6 семейств, относящихся к Rhinolophoidea, и 14 семейств, ныне объединяемых в подотряд Yangochiroptera; также летучими мышами называют представителей ископаемых семейств отряда, некоторые из которых, по-видимому, древнее, чем разделение ныне живущих групп, включая крыланов.





Пандеми́я COVID-19 — пандемия из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Вспышка заболеваемости вирусом впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. По состоянию на 4 августа 2024 года зарегистрировано свыше 775 миллионов случаев заболевания по всему миру; подтверждено более 7 млн летальных исходов заболевания, что делает пандемию COVID-19 одной из самых смертоносных в истории.



