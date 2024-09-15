Если нельзя избавиться от кошки: как уменьшить аллергены

Как снизить аллергию на кошек: советы и меры профилактики

4:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда речь заходит о заведения домашнего питомца, особенно кошки, это всегда немного рискованно — даже если раньше у вас не было аллергии. Исследования пока не дали однозначного ответа на вопрос, почему одни кошки вызывают аллергию, а другие — нет, и можно ли полностью избавиться от этой проблемы. Аллергия на кошек встречается довольно часто и считается одной из самых мощных, затрагивая до 25% населения. В некоторых случаях аллергия может привести к серьёзным последствиям, вплоть до развития бронхиальной астмы.

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Пока учёные продолжают искать ответы, любители кошек стараются защитить себя и своих близких, используя профилактические меры и современные медицинские препараты.

Почему кошки вызывают аллергию?

На данный момент учёные идентифицировали 12 аллергенов, связанных с кошками, среди которых наиболее сильным считается белок утероглобин (Fel d 1). Этот белок содержится на коже, шерсти и в моче кошек. Интересно, что у котов уровень этого белка выше, а у кастрированных животных — ниже. Стоит отметить, что даже кратковременный контакт с кошкой может вызвать аллергическую реакцию у чувствительных людей. Однако многие могут годами жить рядом с любимцем, не ощущая никаких симптомов.

Симптомы аллергии на кошек:

— воспаление слизистых оболочек глаз;

— насморк;

— зуд и крапивница на коже.

Эти симптомы обычно достигают своего пика через три часа после контакта с кошкой. Если подобное случилось, врачи советуют немедленно покинуть помещение, где находится животное, и принять антигистаминные препараты. Для точного подтверждения аллергии рекомендуется пройти медицинский тест.

Радикальная мера — избавиться от питомца

Если у кого-то в семье проявилась аллергия на кошку, первый совет от врачей — полностью исключить контакт с животным. Из-за этого каждый год до 27% домашних кошек оказываются в приютах или в новых семьях. Однако многие предпочитают бороться с аллергией, стараясь придерживаться профилактических мер. Некоторые исследования показывают, что через 20 месяцев уровень аллергенов в доме может снизиться, и симптомы станут менее выраженными.

Как снизить риск аллергии?

Если вы не хотите расставаться с кошкой, но склонны к аллергии, важно соблюдать несколько строгих правил. Эти меры также полезны, если в доме есть маленький ребёнок и неизвестно, реагирует ли он на кошачьи аллергены:

— Не пускать кошку в спальню, чтобы минимизировать количество шерсти и слюны на постельном белье.

— Купать кошку не реже двух раз в неделю, используя специальные лосьоны. Однако эффект от этого временный. При такой процедуре уровень аллергенов восстанавливается через 24 часа.

— Использовать воздухоочистители и пылесосы с фильтрами для удержания пыли.

— Убрать ковры со стен и использовать синтетические покрытия на полу.

— Надевать чехлы на подушки и матрасы, чтобы их было легче стирать и менять.

— Менять домашнюю одежду после длительного контакта с кошкой, так как на ней накапливаются аллергены.

— Регулярно проводить влажную уборку.

Эти меры не дают защиты на 100%, но могут помочь вам и дальше наслаждаться общением с кошкой.

Наука — в борьбе с аллергией на кошек Существует мнение, что ранний контакт ребёнка с кошкой может снизить риск развития аллергии. Хотя некоторые исследования подтверждают это, абсолютной уверенности пока нет. Учёные активно работают над созданием вакцин, нейтрализующих кошачьи аллергены, и даже разрабатывают корм для кошек, который снижает уровень аллергенов. Однако все эти инновации всё ещё требуют дополнительных исследований.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.





Аллергéн — это антиген, вызывающий у чувствительных к нему людей аллергические реакции. С научной точки зрения, аллерген — это антиген, который способен стимулировать реакцию гиперчувствительности I типа у людей, страдающих из-за атопического дерматита, посредством ответов иммуноглобулина E (IgE).



