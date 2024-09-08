Эти породы собак не знают страха

Породы собак, которые не знают страха: настоящие защитники

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вы ищете смелого и преданного друга, который защитит вас в любой ситуации, то вам стоит обратить внимание на определённые породы собак. Мы собрали для вас топ-3 бесстрашных собак, которые готовы к любым приключениям.

Фото: flickr.com by Fido Factor, CC BY-SA 2.0

1. Доберман

Эти собаки известны своей храбростью и преданностью. Доберманы отлично подходят для охраны и защиты, а также имеют высокий уровень интеллекта.

2. Ротвейлер

Ротвейлеры — это мощные и уверенные в себе собаки, которые не боятся защищать свою семью. Они требуют правильного обучения и социализации, но в ответ становятся отличными защитниками.

3. Мастиф

Эти массивные собаки славятся своим спокойствием и уверенностью. Мастифы обладают сильным инстинктом защиты и готовы стоять на страже своего хозяина в любой ситуации.

Уточнения

Доберма́н (нем. dobermann) — порода короткошёрстных служебных собак, выведенная в городе Апольда (Тюрингия, Германия) в конце XIX века Карлом Фридрихом Луисом Доберманом, названа в честь своего создателя.



Ротве́йлер (нем. Rottweiler, досл. «из г. Ротвайль») — немецкая порода собак, относящаяся к группе молоссов, сформированная в районе города Ротвайль и на берегах реки Неккар.



Англи́йский масти́ф (англ. English Mastiff) — старинная английская порода догообразных собак, крупнейший дог Европы и самый большой из мастифов.

