От кроличьего меха к уникальному белку: революция в науке

Белгородские учёные вывели модифицированных кроликов для медицинских нужд

4:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Исследователи из Белгородского государственного национального исследовательского университета, работая совместно с индустриальными партнёрами, смогли создать генетически модифицированных кроликов, которые могут помочь в лечении людей. Эти кролики теперь служат источником веществ, полезных в стоматологии, регенеративной медицине и косметологии.

Фото: flickr.com by Jannes Pockele, CC BY 2.0

Научные разработки достигли уровня, когда стало возможным доить этих животных. Учёные обнаружили, что кроличье молоко обладает свойствами, которые могут помочь при таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и других неврологических расстройствах.

Материалы для стоматологии и не только

О результатах исследования рассказал директор Объединённого центра генетических технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета Алексей Дейкин. Он отметил, что в Белгороде создан уникальный центр полного цикла для создания генетически модифицированных сельскохозяйственных животных.

Кролики, по словам учёных, могут стать настоящими биореакторами, способными производить множество полезных веществ и материалов. Они также являются отличной моделью для исследования человеческих заболеваний, поскольку по размеру они больше, чем, например, мыши.

"Сегодня кролик — это не просто сельскохозяйственное животное, а полноценный биореактор, который может дать человеку гораздо больше, чем мех и мясо", — заявил генеральный директор опытно-экспериментального завода "Владмива" Владимир Чуев.

Из костей трансгенных кроликов производятся хирургические остеопластические материалы с высокой биосовместимостью, которые применяются для восстановления костной ткани после удаления зубов.

Чуев объяснил, что современная хирургическая стоматология испытывает острую необходимость в таких материалах, так как после удаления зубов часто развивается атрофия костной ткани. До 90% операций по установке зубных имплантатов не обходятся без остеопластики.

Хотя лучший материал для наращивания кости — собственная кость человека, эта процедура не всегда возможна и часто бывает травматичной. Поэтому завод уже выпускает несколько видов остеопластических материалов на основе кроличьего костного коллагена — в форме крошки, костных колец разного диаметра, специальных блоков и пасты.

Кости трансгенных кроликов идеально подходят для применения в стоматологии благодаря своим физико-химическим характеристикам. Кожа этих животных также найдёт применение в медицине — из неё планируется производить коллагеновые мембраны, необходимые при недостатке собственной слизистой оболочки для закрытия костных дефектов.

Уникальный белок в молоке кроликов

Ещё один ценный ресурс в организме кролика — его спинной мозг. В нём содержится множество стволовых клеток, которые обладают высокой совместимостью с человеческим организмом. Эти клетки можно выделять и использовать в регенеративной медицине и косметологии.

Учёные из Белгорода также предложили использовать молоко генно-модифицированных кроликов. Оно содержит так называемый белок теплового шока, который перспективен для лечения неврологических заболеваний. В 2021 году была завершена подготовительная работа, и теперь кроликов успешно доят.

"Мы научились безопасно и эффективно доить кроликов, а кроличье молоко обладает меньшей аллергенностью, его легче фильтровать и стерилизовать, что удешевляет производство", — пояснил Владимир Чуев.

Из молока будут выделять белок теплового шока, который станет основой для лечения гипоксии у новорождённых, синдромов болезни Альцгеймера, Паркинсона и других заболеваний. Этот уникальный белок также может использоваться для лечения последствий инсультов, инфарктов и нарушений периферического кровообращения.

Учёные утверждают, что один кролик-продуцент может давать до 5 литров молока в год, из которых можно выделить до 15 граммов полезного белка. Если выращивать стадо из нескольких сотен таких кроликов, можно организовать промышленное производство белка для использования в медицине.

Уточнения

Кро́лики — общее название нескольких родов млекопитающих из семейства зайцевых (в том числе и домашних кроликов).





Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. Коллаген обнаружен у животных; отсутствует у растений, бактерий, вирусов, простейших и грибов. Коллаген — основной компонент соединительной ткани и самый распространённый белок у млекопитающих, составляющий от 25 % до 45 % белков во всём теле. Синтез коллагена очень энергозатратен и происходит только у животных, которые используют кислород. Появление коллагена позволило создать скелет, как внешний, так и внутренний, и резко увеличить размеры животных во время кембрийского взрыва.





Бе́лгород — город на юге средней полосы европейской части России, административный центр Белгородской области. Образует одноимённый городской округ. Расположен на южной окраине Среднерусской возвышенности, на берегах Белгородского водохранилища, рек Везёлки и Северского Донца, в 700 км к югу от Москвы, в 35 км от границы с Украиной. Город областного значения. Население — 328 482 человека (2024). Вокруг города образовалась Белгородская агломерация с численностью населения более 0,5 млн человек. Город первого салюта. Первый в России город, получивший звание «Город воинской славы».



