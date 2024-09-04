От кроличьего меха к уникальному белку: революция в науке

Исследователи из Белгородского государственного национального исследовательского университета, работая совместно с индустриальными партнёрами, смогли создать генетически модифицированных кроликов, которые могут помочь в лечении людей. Эти кролики теперь служат источником веществ, полезных в стоматологии, регенеративной медицине и косметологии.
Научные разработки достигли уровня, когда стало возможным доить этих животных. Учёные обнаружили, что кроличье молоко обладает свойствами, которые могут помочь при таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и других неврологических расстройствах.
О результатах исследования рассказал директор Объединённого центра генетических технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета Алексей Дейкин. Он отметил, что в Белгороде создан уникальный центр полного цикла для создания генетически модифицированных сельскохозяйственных животных.
Кролики, по словам учёных, могут стать настоящими биореакторами, способными производить множество полезных веществ и материалов. Они также являются отличной моделью для исследования человеческих заболеваний, поскольку по размеру они больше, чем, например, мыши.
"Сегодня кролик — это не просто сельскохозяйственное животное, а полноценный биореактор, который может дать человеку гораздо больше, чем мех и мясо", — заявил генеральный директор опытно-экспериментального завода "Владмива" Владимир Чуев.
Из костей трансгенных кроликов производятся хирургические остеопластические материалы с высокой биосовместимостью, которые применяются для восстановления костной ткани после удаления зубов.
Чуев объяснил, что современная хирургическая стоматология испытывает острую необходимость в таких материалах, так как после удаления зубов часто развивается атрофия костной ткани. До 90% операций по установке зубных имплантатов не обходятся без остеопластики.
Хотя лучший материал для наращивания кости — собственная кость человека, эта процедура не всегда возможна и часто бывает травматичной. Поэтому завод уже выпускает несколько видов остеопластических материалов на основе кроличьего костного коллагена — в форме крошки, костных колец разного диаметра, специальных блоков и пасты.
Кости трансгенных кроликов идеально подходят для применения в стоматологии благодаря своим физико-химическим характеристикам. Кожа этих животных также найдёт применение в медицине — из неё планируется производить коллагеновые мембраны, необходимые при недостатке собственной слизистой оболочки для закрытия костных дефектов.
Ещё один ценный ресурс в организме кролика — его спинной мозг. В нём содержится множество стволовых клеток, которые обладают высокой совместимостью с человеческим организмом. Эти клетки можно выделять и использовать в регенеративной медицине и косметологии.
Учёные из Белгорода также предложили использовать молоко генно-модифицированных кроликов. Оно содержит так называемый белок теплового шока, который перспективен для лечения неврологических заболеваний. В 2021 году была завершена подготовительная работа, и теперь кроликов успешно доят.
"Мы научились безопасно и эффективно доить кроликов, а кроличье молоко обладает меньшей аллергенностью, его легче фильтровать и стерилизовать, что удешевляет производство", — пояснил Владимир Чуев.
Из молока будут выделять белок теплового шока, который станет основой для лечения гипоксии у новорождённых, синдромов болезни Альцгеймера, Паркинсона и других заболеваний. Этот уникальный белок также может использоваться для лечения последствий инсультов, инфарктов и нарушений периферического кровообращения.
Учёные утверждают, что один кролик-продуцент может давать до 5 литров молока в год, из которых можно выделить до 15 граммов полезного белка. Если выращивать стадо из нескольких сотен таких кроликов, можно организовать промышленное производство белка для использования в медицине.
Кро́лики — общее название нескольких родов млекопитающих из семейства зайцевых (в том числе и домашних кроликов).
Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. Коллаген обнаружен у животных; отсутствует у растений, бактерий, вирусов, простейших и грибов. Коллаген — основной компонент соединительной ткани и самый распространённый белок у млекопитающих, составляющий от 25 % до 45 % белков во всём теле. Синтез коллагена очень энергозатратен и происходит только у животных, которые используют кислород. Появление коллагена позволило создать скелет, как внешний, так и внутренний, и резко увеличить размеры животных во время кембрийского взрыва.
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