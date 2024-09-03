Тайна гибели 17 обезьян: что скрывают власти Индии

Жители индийской деревни Чхаттисгар обвинили власти в сокрытии убийства обезьян

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Индии ведётся расследование гибели 17 обезьян в деревне Бенгаон, штат Чхаттисгар. Специальная лесная служба обнаружила разлагающиеся тела четырёх животных. Представитель местного управления Ситарам Верма заявил, что были убиты как минимум 17 обезьян, и выразил сомнение в прозрачности действий властей, намекнув на возможное сокрытие инцидента.

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В ответ на обвинения, лесная служба сообщила, что причина гибели обезьян пока не установлена, но подозреваемые уже допрашиваются. Предположительно 28 августа два человека открыли огонь по обезьянам. Стрельбу, как утверждается, организовали местные жители, чтобы избавиться от стаи, которая вторгалась в дома и уничтожала садовые растения. Верма осудил такое жестокое обращение с животными, напомнив, что обезьяны в Индии считаются священными, как воплощение бога Ханумана.

Верма также сообщил, что власти штата были уведомлены об инциденте, но прибыли на место только через два дня. За это время несколько тел обезьян были съедены бродячими собаками, а лесная служба собрала оставшиеся разложившиеся останки и скелеты семи животных. Некоторые из раненых обезьян скончались, а другие успели сбежать.

Уточнения

Обезья́ны — группа млекопитающих из отряда приматов. В биологической систематике название «обезьяны» может применяться по отношению ко всем представителям инфраотряда Simiiformes или подотряда Haplorhini (оба таксона включают человека, который в обиходном смысле слова обезьяной не является; второй таксон, помимо представителей Simiiformes, включает также долгопятов).





И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. Занимает первое место в мире по численности населения и седьмое по территории. Наравне с Египтом и Китаем является родиной одной из древнейших цивилизаций в истории человечества. В прошлом — одна из важнейших колониальных провинций Британской империи.



