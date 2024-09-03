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Белуха Хвалдимир: смерть любимца и загадка его прошлого

Смерть кита Хвалдимира: почему его считали шпионом
3:43
Зоосфера

В прибрежных водах Норвегии обнаружили мёртвым одного из самых известных китов в мире. Хвалдимир, белуха, ставшая любимцем норвежцев, оставил после себя множество вопросов и слухов о возможных связях с российской разведкой.

Смерть кита Хвалдимира: почему его считали шпионом
Фото: flickr.com by Steve Snodgrass, CC BY 2.0

История загадочного кита

Хвалдимир стал знаменитостью в Норвегии после того, как в апреле 2019 года рыбаки в области Финнмарк заметили странного кита, пытавшегося освободиться от ремённой упряжи. На упряжи был логотип российской компании "Снаряжение" и надпись "Equipment St. Petersburg". Это сразу породило слухи о том, что кит мог быть связан с российскими военными, предположительно участвуя в шпионских миссиях.

Несмотря на освобождение от упряжи, кит остался в прибрежных водах Норвегии, проявляя необычное для диких животных дружелюбие к людям. Он подплывал к лодкам, просил еду и явно привык к человеческому присутствию, что усилило подозрения о его прошлом.

Профессор Арктического университета Норвегии Аудан Рикердсен предположил, что кит мог быть частью программы российского флота, хотя никаких конкретных доказательств этому не нашлось. Он также отметил, что подобные эксперименты с морскими животными проводились как в России, так и в других странах, начиная с 1960-х годов.

Альтернативные версии

Не все специалисты поддерживают теорию о шпионаже. Военно-морской аналитик Михаил Барабанов предполагал, что Хвалдимир мог быть участником научного эксперимента по изучению миграций морских млекопитающих, а не военным шпионом. Он подчёркивал, что подобные животные, если и участвуют в военных операциях, никогда не будут выпущены в открытое море.

Другие эксперты отмечали, что вблизи Мурманска существуют организации, занимающиеся тренировкой морских животных, не связанных с военными структурами. Белух обучают поиску предметов на дне и оказанию помощи водолазам. Поэтому, по его мнению, упряжь на Хвалдимире не обязательно указывает на военные цели.

Путь к славе

После освобождения от упряжи Хвалдимир остался жить у берегов Норвегии, быстро завоевав популярность благодаря своему дружелюбному характеру. Вскоре киту дали имя Хвалдимир, объединяющее норвежское слово "кит" и русское имя Владимир. Кит стал местной достопримечательностью: люди приезжали из разных уголков страны, чтобы увидеть его и поиграть с ним. Хвалдимир даже возвращал выпавший в воду смартфон, что добавило ему ещё больше популярности.

Созданная общественная кампания "OneWhale" следила за его передвижениями и взаимодействием с людьми, а норвежская писательница Сильви Джейн Хусебай написала книгу о необычной истории этого кита.

Причины смерти

31 августа 2024 года тушу Хвалдимира нашли рыбаки в заливе Рисавика. Всего за пару часов до этого кит был жив, но внезапно перестал подавать признаки жизни. Причина смерти пока неясна, однако эксперты предполагают, что это не связано с естественным старением, поскольку белуха была относительно молодой.

Морской биолог Себастьян Странд, наблюдавший за Хвалдимиром в последние годы, отметил, что состояние кита накануне смерти было нормальным, и результаты вскрытия могут пролить свет на обстоятельства его гибели.

Уточнения

Белу́ха (лат  Delphinapterus leucas) — вид зубатых китов из семейства нарваловых.
 

Норве́гия (букмол Norge МФА: , нюнорск Noreg), официальное название — Короле́вство Норве́гия (букмол Kongeriket Norge, нюнорск Kongeriket Noreg) — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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