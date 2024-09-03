Британские учёные опровергли миф о "глупых" дронтах

Исследование показало, что дронты были активными и быстрыми

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Дронты, ставшие символом разрушительного воздействия человека на природу, долгое время были окутаны мифами и заблуждениями. Британские биологи из Саутгемптонского университета, совместно с коллегами из Лондона и Оксфорда, провели обширное исследование, чтобы восстановить правдивый образ этих вымерших птиц. Учёные тщательно изучили все упоминания о дронтах за последние 400 лет и проанализировали найденные останки в британских коллекциях.

Фото: Oxford University Museum of Natural History ... dodo - dead apparently. by BazzaDaRambler, CC BY 2.0

Результаты их работы опровергают широко распространённые стереотипы о том, что дронты были глупыми, медлительными и обречёнными на вымирание. Публикация в Зоологическом журнале Линнеевского общества доказывает, что дронты были активными, быстрыми и умными птицами, адаптированными к жизни на островах.

Эти птицы, которые исчезли в XVII веке, были эндемиками Маврикия и Родригеса. Их ближайшие родственники, дронты-отшельники, также вымерли вскоре после встречи с людьми. В прошлом дронтов даже считали мифическими существами, однако Викторианские натуралисты доказали их реальное существование, определив их как крупных нелетающих птиц семейства голубиных.

Исследователи подтверждают, что дронты были уникальной утраченной ветвью голубиных, и их исчезновение связано не с глупостью или медлительностью, а с вторжением на их острова людей и привезённых ими хищников, таких как крысы, кошки и свиньи. В ближайшие годы учёные планируют продолжить изучение дронтов, чтобы лучше понять их образ жизни и помочь в восстановлении экосистем Маврикия и Родригеса.

Уточнения

Родригесский дронт или дронт-отшельник, или пустынник (лат. Pezophaps solitaria) — вымершая нелетающая птица семейства голубиных, эндемик острова Родригес, находящегося к востоку от Мадагаскара в Индийском океане. Генетически, помимо голубей и горлиц, его ближайшим родственником также был вымерший маврикийский дронт (оба вида образовали подсемейство дронтовых). Никобарский голубь — самый близкий ныне живущий родственник родригесского и маврикийского дронтов.





Саутгемптонский университет (англ. University of Southampton) — университет в Саутгемптоне, Англия. Является правопреемником Института Хартли (англ. Hartley Institution), основанного в 1862 году Генри Робертсоном Хартли.



