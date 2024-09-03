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Три породы собак, которые покорят своей добротой

Три породы с добрым сердцем: этих собак вы точно полюбите
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Зоосфера » Собаки

Если вы ищете верного друга, который будет не только защитником, но и настоящим компаньоном, обратите внимание на эти три добрые породы собак. 

Три породы с добрым сердцем: этих собак вы точно полюбите
Фото: flickr.com by IDS.photos, CC BY-SA 2.0

1. Золотистый ретривер

Эти собаки известны своим дружелюбным характером и терпимостью к детям. Золотистые ретриверы — отличные семейные питомцы, которые любят играть и общаться.

2. Лабрадор-ретривер

Лабрадоры — это популярные собаки с добрым нравом. Они легко обучаются и отлично ладят с детьми и другими животными. Их дружелюбие делает их идеальными компаньонами для всей семьи.

3. Бульдог

Несмотря на свою внушительную внешность, бульдоги известны своей добротой и спокойствием. Они любят проводить время с хозяевами и отлично подходят для жизни в квартире.

Уточнения

Золоти́стый ретри́вер или го́лден-ретри́вер (англ. golden retriever), — порода охотничьих собак, выведенная в Великобритании в XIX веке.

Лабрадо́р-ретри́вер (англ. labrador retriever) — порода собак. Первоначально была выведена в качестве охотничьей подружейной собаки. Лабрадоры используются на охоте, в качестве собак-поводырей, собак-спасателей, но, главным образом, в роли компаньонов. Порода берёт своё начало на острове Ньюфаундленд на восточном побережье Канады.

Англи́йский бульдо́г  (также бульдог, англ. bulldog, дословно: «бычья собака») — короткошёрстная порода собак типа мастифов. По способу использования стандарт относит породу к собакам-телохранителям и компаньонам. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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