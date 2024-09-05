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Почему ваша кошка избегает миски с водой: тайны кошачьего поведения

Почему кошка отказывается пить из миски
1:27
Зоосфера » Кошки

Кошачье поведение часто кажется загадочным и непредсказуемым, но многие их причуды имеют корни в эволюции. Например, одна из распространённых загадок для владельцев кошек — почему их питомцы отказываются пить воду из миски и предпочитают уходить в ванную или искать воду в других местах.

Почему кошка отказывается пить из миски
Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий, CC BY 3.0

Это поведение не ограничивается только домашними кошками; его можно наблюдать и у диких, и у бездомных животных.

Эта привычка восходит к диким предкам современных кошек. В природе кошки, особенно те, что охотятся на парнокопытных, стараются избегать питья воды из мест, где обитают их жертвы. Дело в том, что водоёмы, где собираются крупные животные, часто загрязнены, и кошки инстинктивно стремятся пить чистую проточную воду. Это объясняет, почему они не пьют там, где охотятся и едят.

Эти эволюционные особенности сохранились и у домашних кошек, что делает их разборчивыми в выборе источников воды. Эксперты также обращают внимание на возможные проблемы с почками, которые могут развиваться у животных с возрастом, и рекомендуют владельцам обеспечить питомцам постоянный доступ к чистой питьевой воде.

Кроме того, не стоит ставить миску с водой рядом с кормом, так как туда могут попадать частицы пищи, делая воду непривлекательной для питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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