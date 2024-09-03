Чем пахнет счастье для кошки? Узнайте о любимых ароматах

Запахи, которые обожают кошки, но о которых вы могли не знать

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Наши мяукающие четвероногие друзья, безусловно, обожают валерьяну и кошачью мяту, но существуют и другие ароматы, которые могут их привлечь. Возможно, некоторые из этих предпочтений вас удивят, но знать о них стоит каждому владельцу кошек.

Фото: upload.wikimedia.org by Valeria, CC BY 4.0

Пот человека

Кошкам может нравиться запах человеческого пота, поэтому иногда стоит отложить стирку вашей старой одежды. Оставив коту свою старую кофту, вы даёте ему возможность постоянно ощущать ваш запах, что помогает ему чувствовать себя спокойнее и комфортнее, особенно когда вас нет рядом. Этот простой лайфхак особенно полезен перед поездками, когда питомец остаётся один дома на несколько дней.

Оливки

Некоторые кошки проявляют интерес к запаху оливок и оливкового масла. Однако кормить их этими продуктами не имеет смысла, так как они вряд ли принесут пользу питомцу. Лучше ограничиться тем, чтобы просто позволить им наслаждаться этим ароматом на безопасном расстоянии.

Хлорка

Если вы используете хлорсодержащие средства для уборки, будьте осторожны: запах хлорки может привлекать кошек. Они могут начать "помечать" те участки, которые вы недавно очистили. Поэтому, выбирая средства для уборки, стоит учитывать это и стараться избегать продуктов с хлоркой.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

