Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт свекольного ночного крема для безупречной кожи
Египет стал крупнейшим покупателем российского зерна
Смерть кита Хвалдимира: почему его считали шпионом
Сифилис может нарисовать на языке географическую карту, предупредила врач Лепилова
Turkish Airlines прекращает работу с Sabre: как это затронет россиян в сентябре
Обязан ли водитель показывать аптечку при проверке ГАИ
Недостаток сна сокращает жизнь на 10-15 лет, предупредил биолог Владимир Дорохов
Прилёт в Полтаве обнулил почти весь состав училища связи
Домохозяйки поделились эффективными способами устранения влажности в ванной

Чем пахнет счастье для кошки? Узнайте о любимых ароматах

Запахи, которые обожают кошки, но о которых вы могли не знать
1:25
Зоосфера » Кошки

Наши мяукающие четвероногие друзья, безусловно, обожают валерьяну и кошачью мяту, но существуют и другие ароматы, которые могут их привлечь. Возможно, некоторые из этих предпочтений вас удивят, но знать о них стоит каждому владельцу кошек.

Запахи, которые обожают кошки, но о которых вы могли не знать
Фото: upload.wikimedia.org by Valeria, CC BY 4.0

Пот человека

Кошкам может нравиться запах человеческого пота, поэтому иногда стоит отложить стирку вашей старой одежды. Оставив коту свою старую кофту, вы даёте ему возможность постоянно ощущать ваш запах, что помогает ему чувствовать себя спокойнее и комфортнее, особенно когда вас нет рядом. Этот простой лайфхак особенно полезен перед поездками, когда питомец остаётся один дома на несколько дней.

Оливки

Некоторые кошки проявляют интерес к запаху оливок и оливкового масла. Однако кормить их этими продуктами не имеет смысла, так как они вряд ли принесут пользу питомцу. Лучше ограничиться тем, чтобы просто позволить им наслаждаться этим ароматом на безопасном расстоянии.

Хлорка

Если вы используете хлорсодержащие средства для уборки, будьте осторожны: запах хлорки может привлекать кошек. Они могут начать "помечать" те участки, которые вы недавно очистили. Поэтому, выбирая средства для уборки, стоит учитывать это и стараться избегать продуктов с хлоркой.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Хитрость наших бабушек: как сохранить огурцы свежими на полгода

Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.

Как сохранить свежесть огурцов на 6 месяцев: проверенный метод
Не держите этих кошек в квартире: три породы оказались под запретом в ряде стран
Эксперты советуют не заводить бенгалов, шотландских вислоухих и саванн
Ошибки при установке микроволновой печи: что нельзя делать, чтобы не рисковать безопасностью кухни?
NetEase: новости о происходящем на Севморпути нервируют Запад
Люди делились на чистюль и страшных грязнуль даже в древности Сергей Лебедев Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России Дмитрий Плотников Путин не арестован: Монголия сделала МУС и его ордеры ничтожными Олег Володин
Уход за гортензиями в сентябре: основные правила
7 минут и готово: делаем быструю и вкусную пиццу
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
Последние материалы
Египет стал крупнейшим покупателем российского зерна
Сифилис может нарисовать на языке географическую карту, предупредила врач Лепилова
Turkish Airlines прекращает работу с Sabre: как это затронет россиян в сентябре
Люди делились на чистюль и страшных грязнуль даже в древности
Обязан ли водитель показывать аптечку при проверке ГАИ
Недостаток сна сокращает жизнь на 10-15 лет, предупредил биолог Владимир Дорохов
Домохозяйки поделились эффективными способами устранения влажности в ванной
Прилёт в Полтаве обнулил почти весь состав училища связи
Авиакомпании начнут штрафовать за несоблюдение норм ручной клади
Как сократить частоту мытья головы: советы стилистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.