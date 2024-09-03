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Риск вторичной инфекции и закупорки: акне у кошек может привести к воспалительному процессу

Акне у кошек: причины, симптомы и лечение
2:43
Зоосфера

Если вы заметили у своей кошки небольшие чёрные точки, прыщи или воспаления на подбородке, это может быть акне. Эти точки можно спутать с грязью или выделениями паразитов, но они не смываются водой.

Акне у кошек: причины, симптомы и лечение
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, PDM

Что такое акне?

Акне возникает из-за закупорки канала волосяного фолликула пробкой, которая состоит из отслоившихся ороговевших клеток поверхностного слоя кожи и выделений сальной железы. Чёрный цвет пробка приобретает из-за накопления пигмента меланина и окисления секрета сальной железы под действием воздуха.

При полной закупорке канала волосяного фолликула создаётся среда, благоприятная для развития бактерий. Большое количество сального секрета оказывает давление на мягкие ткани вокруг, что приводит к воспалению.

Большинство бактерий являются нормальными обитателями кожи и не наносят кошке вреда, но их усиленный рост в полости волосяного фолликула может привести к воспалительному процессу, который способен завершиться образованием фурункула и его вскрытием с выделением гнойного содержимого.

Причины возникновения акне у кошек:

- Паразиты (демодекоз);

- Плохая гигиена: грязная вода, немытые миски, остатки еды на коже;

- Аллергическая реакция;

- Дерматофития;

- У некастрированных животных — гиперсекреция кожного сала.

Часто точную причину найти не удаётся, это может быть просто видовая предрасположенность, и нужен поддерживающий уход, чтобы не было воспаления.

Различают две формы акне:

- Неосложнённая — на коже появляются мелкие твёрдые узелки чёрного цвета (комедоны). Они не причиняют беспокойства кошке;

- Осложнённая — образуются плотные и болезненные бугорки, гнойнички, корочки, возникает покраснение и отёк поражённых участков кожи, выпадение на них шерсти. При запущенном заболевании может наблюдаться выраженный зуд, боль, образование свищей и рубцов.

Если вы заметили подобные симптомы у своего питомца, рекомендуется обратиться к врачу-дерматологу. Он проведёт диагностику, опросит вас о содержании животного, сделает соскобы и цитологическое исследование для поиска первопричин заболевания.

Далее доктор назначит лечение. В случае, если кошку не беспокоят забитые поры, врач может дать рекомендации по уходу. Если же помимо комедонов на коже кошки есть признаки воспаления, вторичной инфекции, расчёсы, то ветеринарный врач назначит курс лечения в зависимости от тяжести состояния животного.

Уточнения

Акнé или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
Типичными признаками этого состояния являются комедоны, пустулы, жирная кожа, возможно образование рубцов. В первую очередь заболевание поражает кожу с относительно большим количеством сальных желез.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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