Стало известно, где в Ростовской области можно столкнуться с агрессивными шакалами

Корреспондент RostovGazeta пообщался с ростовским зоологом Региной Ерофеевой, чтобы узнать, в каких районах области наиболее вероятно столкнуться с агрессивным шакалом.
По словам эксперта, с каждым годом количество шакалов в Ростовской области растёт. Они предпочитают держаться подальше от людей, но если кормовая база скудная или они находят более лёгкие пути для добычи пищи, то могут селиться рядом с человеком — на окраинах посёлков или городов.
При этом в типичном поведении шакалов нет агрессии по отношению к человеку, вот почему нападение, по словам зоолога, может быть вызвано только бешенством.
"Вирус передается от одного зараженного животного через слюну к другим. Соответственно, чем больше особей сосредоточено на одной территории, тем больше вероятность, что среди них могут быть больные", — объяснила Регина Ерофеева.
Зоолог предупредила, что чаще всего шакалов можно встретить в Цимлянском, Волгодонском, Азовском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области.
Шака́л — обобщённое название трёх или четырёх видов семейства псовых (Canidae), обитающих в Африке, Азии и Юго-Восточной Европе. Шакал занимает аналогичную экологическую нишу, что и койот в Северной Америке. Небольшой или средний по размеру хищник, часто питающийся падалью и остатками. Длинные ноги и изогнутые клыки приспособлены для охоты на небольших млекопитающих, птиц и рептилий. Поддерживает скорость 16 км/ч длительное время. Наиболее активен в сумерках.
У шакалов социальной ячейкой являются моногамные пары, которые защищают свою территорию от других пар: энергично выдавливают соперников и маркируют местность мочой и калом. Территория может быть достаточно большой, чтобы позволить молодёжи жить с родителями до тех пор, пока молодые не обретут свою собственную территорию. Шакалы иногда собираются в небольшие стаи, например, для поедания падали, но обычно охотятся в одиночку или в паре.
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