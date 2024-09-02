Если бы Земля была плоская, коты давно бы с неё всё скинули: откуда у кошек такая привычка и как с ней бороться

Как отучить кошку сбрасывать предметы со стола

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Главный аргумент кошатников в споре с противниками теории о том, что Земля круглая — если бы наша планета была плоская, коты давно бы с неё всё скинули. Эта шутка родилась не на пустом месте. Кошки действительно любят сбрасывать предметы со стола и полок на пол.

Фото: flickr.com by Takashi(aes256), CC BY-SA 2.0

Доктор Эллен Уайтли объясняет, что это поведение является проявлением инстинктов хищника. Когда кошка подталкивает неподвижный объект лапой, она "играет" в охоту. Даже будучи домашней, она может рассматривать безделушки на столе как потенциальную добычу. Если вещь падает на пол, кошка понимает, что это не мышь, и теряет к ней интерес.

Ещё одна причина — желание привлечь внимание. Когда кошка видит, что упавший предмет заставляет вас встать и поднять его, она может делать это специально, особенно перед кормлением.

Чтобы решить проблему, нужно знать причину. Если кошка практикует свои хищнические инстинкты, купите ей игрушки, которые она сможет кидать, царапать, драть и жевать. Если ей не хватает внимания, просто дайте его.

"Всё, что не переживёт падения с высоты, следует разместить в недоступном для кошек месте. Например, фарфоровые статуэтки можно положить на полки за стеклом", — советует доктор Уайтли.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.

На протяжении десяти тысяч лет кошки ценятся человеком, в том числе за способность охотиться на грызунов и других домашних вредителей, а также за способность развлекать и снимать стресс.

