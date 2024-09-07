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Три породы кошек, которые ненавидят людей

Не для всех: три кошачьих породы, которые ненавидят людей
1:14
Зоосфера » Кошки

Хотя каждая кошка обладает своим уникальным характером, некоторые породы известны своей независимостью и настороженностью по отношению к людям. 

Не для всех: три кошачьих породы, которые ненавидят людей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сибирская кошка

Сибирская кошка — это крупная и мощная порода с густым, водоотталкивающим шерстяным покровом. Несмотря на свою внешность и дружелюбное поведение по отношению к другим животным, сибирские кошки могут быть настороженными и сдержанными по отношению к незнакомым людям. Они часто требуют времени, чтобы адаптироваться и довериться новым людям.

Бенгальская кошка

Бенгальские кошки отличаются своим диким, экзотическим видом и энергичным поведением. Их активный характер и независимость иногда могут быть ошибочно приняты за враждебность. Бенгальцы могут проявлять осторожность к незнакомцам и предпочитают держаться на расстоянии, пока не убедятся в безопасности и надежности нового человека.

Тойгер

Тойгеры, напоминающие миниатюрных тигров, имеют ярко выраженные инстинкты и независимый характер. Эта порода часто характеризуется как менее общительная и более осторожная по отношению к людям, чем другие кошки. 

Уточнения

Сиби́рская кошка — порода полудлинношёрстных кошек. Сибирская кошка имеет полудлинную густую шерсть, не пропускающую влагу, уши среднего размера, пушистый хвост. Окрас различный. По неофициальной версии, от сибирской кошки произошла невская маскарадная кошка.

Тойгер (англ. Toyger, от англ. toy — «игрушка» и англ. tiger — тигр) — порода короткошёрстных домашних кошек, напоминающих игрушечных тигров. 


Бенга́льская ко́шка, или ка́рликовая ко́шка, или дальневосто́чный кот (лат. Prionailurus bengalensis) — вид кошачьих из подсемейства малых кошек. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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