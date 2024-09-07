Самые маленькие породы кошек: топ-3

Микро-кошки: три самых миниатюрных породы на планете

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы ищете маленького пушистого друга, который будет радовать вас своим присутствием, обратите внимание на миниатюрные породы кошек!

Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, PDM

1. Манчкин

Эта порода известна своими короткими ножками и игривым характером. Манчкины очень дружелюбные и легко адаптируются к новым условиям.

2. Сиамская кошка

Сиамцы не только красивые, но и умные. Они любят общение и могут стать настоящими членами семьи. Их размер довольно небольшой, что делает их идеальными для квартир.

3. Курильский бобтейл

Эта порода отличается коротким хвостом и дружелюбным характером. Курильские бобтейлы легко обучаются и отлично ладят с детьми и другими животными.

Уточнения

Сиамская кошка — одна из известных пород кошек сиамо-ориентальной группы.



Ма́нчкин — современная порода кошек. При средней длине тела их лапы короче, чем у обычных кошек в 2-3 раза.



Курильский бобтейл — аборигенная порода короткохвостой кошки родом с Курильских островов.

