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Самые маленькие породы кошек: топ-3

Микро-кошки: три самых миниатюрных породы на планете
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Зоосфера » Кошки

Если вы ищете маленького пушистого друга, который будет радовать вас своим присутствием, обратите внимание на миниатюрные породы кошек!

Микро-кошки: три самых миниатюрных породы на планете
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, PDM

1. Манчкин

Эта порода известна своими короткими ножками и игривым характером. Манчкины очень дружелюбные и легко адаптируются к новым условиям.

2. Сиамская кошка

Сиамцы не только красивые, но и умные. Они любят общение и могут стать настоящими членами семьи. Их размер довольно небольшой, что делает их идеальными для квартир.

3. Курильский бобтейл

Эта порода отличается коротким хвостом и дружелюбным характером. Курильские бобтейлы легко обучаются и отлично ладят с детьми и другими животными.

Уточнения

Сиамская кошка — одна из известных пород кошек сиамо-ориентальной группы.

Ма́нчкин — современная порода кошек. При средней длине тела их лапы короче, чем у обычных кошек в 2-3 раза. 

Курильский бобтейл — аборигенная порода короткохвостой кошки родом с Курильских островов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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