Самые маленькие породы кошек: топ-3

Если вы ищете маленького пушистого друга, который будет радовать вас своим присутствием, обратите внимание на миниатюрные породы кошек!
Эта порода известна своими короткими ножками и игривым характером. Манчкины очень дружелюбные и легко адаптируются к новым условиям.
Сиамцы не только красивые, но и умные. Они любят общение и могут стать настоящими членами семьи. Их размер довольно небольшой, что делает их идеальными для квартир.
Эта порода отличается коротким хвостом и дружелюбным характером. Курильские бобтейлы легко обучаются и отлично ладят с детьми и другими животными.
Сиамская кошка — одна из известных пород кошек сиамо-ориентальной группы.
Ма́нчкин — современная порода кошек. При средней длине тела их лапы короче, чем у обычных кошек в 2-3 раза.
Курильский бобтейл — аборигенная порода короткохвостой кошки родом с Курильских островов.
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