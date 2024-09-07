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Как научить собаку команде "Нельзя"

Простое и быстрое руководство: как научить собаку команде "Нельзя" без стресса
1:01
Зоосфера » Собаки

Каждый владелец собаки сталкивается с ситуациями, когда питомец делает что-то нежелательное. Поэтому команда "нельзя" — это один из самых важных инструментов в обучении. 

Простое и быстрое руководство: как научить собаку команде "Нельзя" без стресса
Фото: flickr by Р.Г. Даниэль, CC BY 2.0

Начните с того, чтобы показать собаке, что определённые действия недопустимы. Например, если ваша собака пытается грызть обувь, скажите "нельзя" и уберите её от предмета.

Когда собака реагирует на команду и прекращает нежелательное поведение, похвалите её или дайте лакомство. Это поможет ей понять, что она поступила правильно.

Регулярные тренировки помогут закрепить навык. Повторяйте команду в разных ситуациях, чтобы собака понимала, что "нельзя" означает одно и то же везде.

Все члены семьи должны использовать одну и ту же команду и одни и те же жесты. Это поможет избежать путаницы у собаки.

Обучение требует времени. Будьте терпеливы и не забывайте хвалить свою собаку за успехи!

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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