Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пожары в Ростовской области могут перекинутся на дома в Новочеркасске
Политолог Ищенко назвал нападение на Россию главной ошибкой ВСУ
3 сентября в Санкт-Петербурге откроют памятник Слепым Слухачам
Подготовка клубники к зиме: осенние удобрения, которые обеспечат обильный урожай
Астролог предупредил о проблемах в новолуние
В Госдуме предложили увеличить пособие на детей
Не прививайтесь от гриппа преждевременно, призвала биолог Антонина Обласова
Двух россиян задержали на Шри-Ланке за ловлю ящериц
Уход за ресницами: три ошибки, которые нельзя допускать

Эксперт советуют не заводить бенгалов, шотландских вислоухих и саванн

Не держите этих кошек в квартире: три породы оказались под запретом в ряде стран
1:16
Зоосфера » Кошки

Планируя обзавестись кошкой той или иной породы, нужно заранее учесть её особенности: характер, привычки и т. д. В отдельных странах некоторые породы находятся под запретом из-за своего неуживчивого темперамента. пишет РБК Life.

Не держите этих кошек в квартире: три породы оказались под запретом в ряде стран
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Саванна

Порода, созданная путем скрещивания домашней кошки с диким африканским сервалом ,запрещена в Австралии, Бельгии и Великобритании. Власти стран опасаются, что саванна несёт угрозу местной фауне и может истребить более 90% видов наземных млекопитающих, птиц и рептилий.

Шотландская вислоухая

Запрещена в Бельгии из-за рисков, связанных с темпераментом и здоровьем породы. Из-за особенностей анатомии, у шотландских вислоухих кошек распространены дефекты хрящей в суставах и аномальное развитие костей — остеохондродисплазии. Из-за этого все представители породы страдают артритом.

Бенгальская

Ввоз этих кошек запрещён в Великобританию в соответствии с Законом об опасных диких животных 1976 года. Власти полагают, что бенгальская кошка может представлять опасность для людей, включая травмы и болезни.

Уточнения


Бенга́льская ко́шка, или ка́рликовая ко́шка, или дальневосто́чный кот (лат. Prionailurus bengalensis) — вид кошачьих из подсемейства малых кошек. Бенгальские кошки обитают в Южной и Восточной Азии. Их размер соответствует размеру домашней кошки, и на своём огромном ареале они встречаются в разнообразных цветовых вариантах.

Шотландский вислоухий кот или ско́ттиш-фолд (англ. Scottish Fold) — порода домашних кошек с характерными загнутыми вперёд и вниз ушами, что вызвано действием доминантного гена, который возник в результате естественной мутации и оказывающий влияние на хрящи во всём организме.

Саванна — порода кошек. Гибрид домашней кошки и сервала.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Правильная обрезка крыжовника: залог крупной ягоды и здорового роста куста

Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.

Ежегодная обрезка крыжовника — гарантия богатого урожая крупных и сочных ягод
Банк БРИКС помогает развивающимся странам стать независимыми от Запада
Благодаря банку БРИКС развивающиеся страны могут стать более независимыми от Запада
Самые злые породы собак: топ-3
Индийский мотогонщик Тупили попал в книгу рекордов Гиннеса со своим мотоциклом
В Харькове 9 "Искандеров" уничтожили боевиков ВСУ, США, Польши, Германии и Литвы Дмитрий Плотников История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев В спецоперации на Украине наступает момент истины Виктор Пахомов
Рагу из кабачков и баклажанов с помидорами и перцем: просто нарежьте и тушите все ингредиенты вместе
Сводка с фронта: массовый налёт дронов на Москву, Киев передал США список целей в РФ для ракет ATACMS
ГАИ раскрыли секрет: как не получить штраф за остановку в запрещенной зоне
ГАИ раскрыли секрет: как не получить штраф за остановку в запрещенной зоне
Последние материалы
Игрок "Арсенала" Райс помог в лечении юному вратарю "Вест Хэма"
Врач Ирина Баранова предупредила о несовместимости цефтриаксона с сумамедом
Не держите этих кошек в квартире: три породы оказались под запретом в ряде стран
РКК "Энергия" показала переходной отсек между "Союзом МС-26" и ракетой
Боевики ВСУ уже морально готовятся к обороне Днепра
Новый Tank 700: обзор гибридного внедорожника
Вика Цыганова сочла идиотизмом мемы с песней "Третье сентября"
Две трети смертей от лишнего веса происходят из-за болезней сердца и сосудов
Таиланд раскрыл свои доходы от туристической отрасли
Некачественный татуаж: как старые методы разрушают ваши брови
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.