Эксперт советуют не заводить бенгалов, шотландских вислоухих и саванн

Не держите этих кошек в квартире: три породы оказались под запретом в ряде стран

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Планируя обзавестись кошкой той или иной породы, нужно заранее учесть её особенности: характер, привычки и т. д. В отдельных странах некоторые породы находятся под запретом из-за своего неуживчивого темперамента. пишет РБК Life.

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Саванна

Порода, созданная путем скрещивания домашней кошки с диким африканским сервалом ,запрещена в Австралии, Бельгии и Великобритании. Власти стран опасаются, что саванна несёт угрозу местной фауне и может истребить более 90% видов наземных млекопитающих, птиц и рептилий.

Шотландская вислоухая

Запрещена в Бельгии из-за рисков, связанных с темпераментом и здоровьем породы. Из-за особенностей анатомии, у шотландских вислоухих кошек распространены дефекты хрящей в суставах и аномальное развитие костей — остеохондродисплазии. Из-за этого все представители породы страдают артритом.

Бенгальская

Ввоз этих кошек запрещён в Великобританию в соответствии с Законом об опасных диких животных 1976 года. Власти полагают, что бенгальская кошка может представлять опасность для людей, включая травмы и болезни.

Уточнения



Бенга́льская ко́шка, или ка́рликовая ко́шка, или дальневосто́чный кот (лат. Prionailurus bengalensis) — вид кошачьих из подсемейства малых кошек. Бенгальские кошки обитают в Южной и Восточной Азии. Их размер соответствует размеру домашней кошки, и на своём огромном ареале они встречаются в разнообразных цветовых вариантах.



Шотландский вислоухий кот или ско́ттиш-фолд (англ. Scottish Fold) — порода домашних кошек с характерными загнутыми вперёд и вниз ушами, что вызвано действием доминантного гена, который возник в результате естественной мутации и оказывающий влияние на хрящи во всём организме.



Саванна — порода кошек. Гибрид домашней кошки и сервала.

