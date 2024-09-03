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Насекомые, которые могут пережить неделю под водой

Исследование 2024 года: шмели неделю выживают под водой
1:25
Зоосфера

Могут ли насекомые утонуть? Исследования свидетельствуют о том, что многие насекомые, включая шмелей, способны выживать даже после длительного пребывания под водой. В апреле 2024 года были опубликованы результаты эксперимента, который показал, что 81% обычных восточных шмелей (Bombus impatiens) выжили после того, как были полностью погружены в воду на целую неделю.

Исследование 2024 года: шмели неделю выживают под водой
Фото: Openverse by Fenanov, CC BY 2.0

Шмели, обычно строящие свои гнёзда в земле, могут сталкиваться с затоплением своих нор. Эти насекомые приспособлены к таким условиям и способны пережить зимовку даже при сильных осадках. Их дыхательная система, состоящая из дыхалец, позволяет им контролировать поступление кислорода, что помогает выжить в условиях, когда его содержание в воде крайне низкое.

Однако, в отличие от шмелей, многие другие насекомые, такие как пауки и жужелицы, при угрозе затопления предпочитают мигрировать, что говорит о меньшей приспособленности к условиям погружения.

Насекомые обладают способностью к прерывистому газообмену, что позволяет им обходиться без кислорода длительное время — это ключевой механизм, обеспечивающий их выживание в экстремальных условиях. Эти особенности подчёркивают удивительную способность насекомых приспосабливаться к изменяющейся среде.

Уточнения

Крыла́тые насеко́мые или птериго́ты (лат. Pterygota), — подкласс насекомых, в котором объединены все виды, оснащённые крыльями, включая тех, которые в ходе эволюции вновь утратили способность к полёту (к примеру, блохи или вши). К крылатым насекомым относится бо́льшая часть всех насекомых, за исключением первичнобескрылых: щетинохвосток (Zygentoma) и древнечелюстных (Archaeognatha). С развитием у насекомых крыльев был связан также ряд морфологических и физиологических изменений, из-за которых можно с уверенностью делать вывод, что процесс в эволюции насекомых, приведший к способности насекомых летать, произошёл всего один раз и все крылатые насекомые являются потомками одного общего вида.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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