Практически каждый владелец длинношерстной кошки, а иногда и короткошерстной, сталкивается с проблемой "шерстяных комочков". Ведь кошки от природы очень чистоплотны и регулярно делают себе "груминг" языком.
Вы, наверное, замечали, что язык кошки очень шершавый и состоит из множества маленьких крючков. Когда кошка вылизывается, часть шерсти цепляется за эти крючки, и ей ничего не остаётся, как проглотить волоски. Обычно это нормально, потому что шерсть должна выйти с калом или, в редких случаях, с рвотой.
Однако иногда шерсти оказывается слишком много. В этом случае в желудке кошки образуется ком, который может привести к длительной рвоте и даже кишечной непроходимости.
Эти спрессованные комки шерсти называются трихобезоарами. Симптомы трихобезоара у кошки могут включать:
— раннее насыщение и недоедание;
— боль в области живота;
— частая рвота шерстью или безрезультатные рвотные позывы;
— потеря веса;
— редкий стул или запоры.
Если вы заметили такие симптомы у своей кошки, необходимо немедленно обратиться к ветеринарному врачу для проведения УЗИ и проверки на наличие инородных тел.
Некоторые владельцы пытаются использовать масло для профилактики образования шерстяных комочков, но это опасно! Масло может вызвать диарею, повредить желудочно-кишечный тракт и даже привести к пневмонии, если попадет в дыхательные пути.
Самый надёжный метод профилактики — это мальт-паста. В её состав входят молочные или животные жиры, дрожжи, экстракт солода, клетчатка и другие компоненты. При попадании в желудок мальт-паста обволакивает и размягчает шерстяные комки, способствуя их выведению естественным путём без рвоты и запоров.
Владельцам, содержащим своих питомцев на натуральном питании, можно добавить в их рацион сырые перепелиные яйца. Они действуют аналогично мальт-пасте. Но это безопасно только в том случае, если рацион тщательно сбалансирован для питомца.
Некоторые владельцы прибегают к специальным кормам с повышенным содержанием клетчатки на постоянной основе.
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