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Трихобезоары у кошек: опасные последствия, профилактика и лечение

Спрессованные комки шерсти в желудке кошки могут привести к потере веса
2:20
Зоосфера

Практически каждый владелец длинношерстной кошки, а иногда и короткошерстной, сталкивается с проблемой "шерстяных комочков". Ведь кошки от природы очень чистоплотны и регулярно делают себе "груминг" языком.

Спрессованные комки шерсти в желудке кошки могут привести к потере веса
Фото: Wikipedia by allen watkin, CC BY-SA 2.0

Вы, наверное, замечали, что язык кошки очень шершавый и состоит из множества маленьких крючков. Когда кошка вылизывается, часть шерсти цепляется за эти крючки, и ей ничего не остаётся, как проглотить волоски. Обычно это нормально, потому что шерсть должна выйти с калом или, в редких случаях, с рвотой.

Однако иногда шерсти оказывается слишком много. В этом случае в желудке кошки образуется ком, который может привести к длительной рвоте и даже кишечной непроходимости.

Эти спрессованные комки шерсти называются трихобезоарами. Симптомы трихобезоара у кошки могут включать:

— раннее насыщение и недоедание;

— боль в области живота;

— частая рвота шерстью или безрезультатные рвотные позывы;

— потеря веса;

— редкий стул или запоры.

Если вы заметили такие симптомы у своей кошки, необходимо немедленно обратиться к ветеринарному врачу для проведения УЗИ и проверки на наличие инородных тел.

Некоторые владельцы пытаются использовать масло для профилактики образования шерстяных комочков, но это опасно! Масло может вызвать диарею, повредить желудочно-кишечный тракт и даже привести к пневмонии, если попадет в дыхательные пути.

Самый надёжный метод профилактики — это мальт-паста. В её состав входят молочные или животные жиры, дрожжи, экстракт солода, клетчатка и другие компоненты. При попадании в желудок мальт-паста обволакивает и размягчает шерстяные комки, способствуя их выведению естественным путём без рвоты и запоров.

Владельцам, содержащим своих питомцев на натуральном питании, можно добавить в их рацион сырые перепелиные яйца. Они действуют аналогично мальт-пасте. Но это безопасно только в том случае, если рацион тщательно сбалансирован для питомца.

Некоторые владельцы прибегают к специальным кормам с повышенным содержанием клетчатки на постоянной основе.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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