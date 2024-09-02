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Топ-5 самых больших пород кошек

Большие и впечатляющие: топ-5 самых крупных пород кошек
1:28
Зоосфера » Кошки

Если вы думаете, что кошки всегда маленькие и пушистые, вы сильно ошибаетесь! Некоторые породы могут достигать внушительных размеров. Вот топ самых больших пород кошек, которые точно удивят вас своими габаритами!

Большие и впечатляющие: топ-5 самых крупных пород кошек
Фото: openverse.org by ~Sage~, CC BY-NC-ND 2.0

1. Мейн-кун

Эта порода известна своими огромными размерами. Взрослые мейн-куны могут весить до 12 кг и более! Они дружелюбные и игривые, что делает их отличными компаньонами для людей.

2. Саванна

Гибридная порода, полученная от скрещивания домашней кошки с сервалом. Саванны могут весить до 15 кг и обладают уникальным внешним видом с длинными лапами и большими ушами.

3. Бенгальская кошка

Эти кошки не только крупные (до 8 кг), но и имеют потрясающий окрас, напоминающий диких леопардов. Они активные и игривые, нуждаются в много внимания и физической активности.

4. Рэгдолл

Рэгдоллы могут весить до 9 кг. Они известны своим дружелюбным характером и любят проводить время с хозяевами.

5. Норвежская лесная кошка

Эти большие и крепкие кошки могут достигать веса до 9 кг. Они прекрасно адаптированы к холодному климату благодаря своей густой шерсти и являются отличными охотниками.

Уточнения

Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.

Саванна — порода кошек. Гибрид домашней кошки и сервала.


Бенга́льская ко́шка (лат. Prionailurus bengalensis) — вид кошачьих . Бенгальские кошки обитают в Южной и Восточной Азии. 

Рэгдо́лл (англ. Ragdoll — «тряпичная кукла») — порода крупных полудлинношёрстных кошек.

Норве́жская лесна́я ко́шка — порода полудлинношёрстных кошек, наиболее распространена в странах Северной Европы. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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