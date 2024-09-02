Топ-5 самых больших пород кошек

Если вы думаете, что кошки всегда маленькие и пушистые, вы сильно ошибаетесь! Некоторые породы могут достигать внушительных размеров. Вот топ самых больших пород кошек, которые точно удивят вас своими габаритами!
Эта порода известна своими огромными размерами. Взрослые мейн-куны могут весить до 12 кг и более! Они дружелюбные и игривые, что делает их отличными компаньонами для людей.
Гибридная порода, полученная от скрещивания домашней кошки с сервалом. Саванны могут весить до 15 кг и обладают уникальным внешним видом с длинными лапами и большими ушами.
Эти кошки не только крупные (до 8 кг), но и имеют потрясающий окрас, напоминающий диких леопардов. Они активные и игривые, нуждаются в много внимания и физической активности.
Рэгдоллы могут весить до 9 кг. Они известны своим дружелюбным характером и любят проводить время с хозяевами.
Эти большие и крепкие кошки могут достигать веса до 9 кг. Они прекрасно адаптированы к холодному климату благодаря своей густой шерсти и являются отличными охотниками.
Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.
Саванна — порода кошек. Гибрид домашней кошки и сервала.
Бенга́льская ко́шка (лат. Prionailurus bengalensis) — вид кошачьих . Бенгальские кошки обитают в Южной и Восточной Азии.
Рэгдо́лл (англ. Ragdoll — «тряпичная кукла») — порода крупных полудлинношёрстных кошек.
Норве́жская лесна́я ко́шка — порода полудлинношёрстных кошек, наиболее распространена в странах Северной Европы.
Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.