Как подружить кошку с собакой

Кошки и собаки — это два самых популярных домашних питомца. Если вы хотите, чтобы ваши пушистые друзья жили в мире и согласии, следуйте нашим советам!
Первый шаг к успешной дружбе между кошкой и собакой — это правильная подготовка. Начните с того, чтобы предоставить каждому животному свое пространство.
Создайте безопасное место для кошки, куда собака не сможет добраться. Затем постепенно знакомьте их друг с другом. Используйте метод "обмена запахами" — дайте им понюхать вещи друг друга, прежде чем они встретятся мордой к морде.
При первой встрече держите собаку на поводке и следите за ее поведением. Не позволяйте собаке преследовать кошку.
Если возникли конфликты, лучше разъединить животных и попробовать снова позже. Постепенно увеличивайте время их совместного общения, поощряя положительное поведение лакомствами и похвалой.
Терпение и последовательность — ключ к успеху!
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.