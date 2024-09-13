Симбиоз с историей: растения и муравьи — партнёры с доисторических времен

Как муравьи стали защитниками растений в древние времена

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Удивительное сотрудничество между растениями и муравьями зародилось ещё 135 миллионов лет назад, как выяснили учёные из Университета Теннесси в Ноксвилле. В ходе исследования было установлено, что многие цветковые растения и папоротники начали привлекать муравьёв для своей защиты, выделяя сладкий нектар через специальные нектарники. Муравьи, привлечённые этим нектаром, стали надёжными защитниками растений, прогоняя вредителей и уничтожая их яйца.

Фото: flickr.com by Jeff Turner, CC BY 2.0

В то время как некоторые растения разрабатывали токсичные вещества или отращивали шипы для защиты, другие выбрали путь симбиоза, полагаясь на помощь муравьёв. Это активная форма защиты, где растения сами становятся инициаторами этого партнёрства, а не просто пассивными объектами для насекомых.

Для изучения эволюции этого взаимодействия исследователи проанализировали обширные данные о различных видах папоротников и цветковых растений, используя современные компьютерные программы. Результаты показали, что эта форма симбиоза возникла ещё задолго до появления известных динозавров, подчёркивая, насколько важны взаимосвязи в экосистемах на протяжении миллионов лет.

Уточнения

Симбио́з (греч. συμ-βίωσις — «совместная жизнь» от συμ- — совместно + βίος — жизнь) — это близкое сообщество живых организмов, принадлежащих к разным биологическим видам. Такое сообщество может принимать различные формы в зависимости от природы отношений между двумя видами и от того, полезны эти отношения или вредны.





Но́ксвилл (англ. Knoxville) — город в штате Теннесси США. Третий по количеству жителей и пятый по площади город штата; первая столица штата (до 1817 года). Город был основан в 1786 году и назван в честь Генри Нокса, военного министра в кабинете Джорджа Вашингтона. С 1797 по 1815 год Ноксвилл был столицей штата Теннесси. В 1982 году в городе состоялась Всемирная выставка.



