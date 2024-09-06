Эти животные — вовсе не милые вегетарианцы

Необычные диеты: как жирафы и утки нарушают зоологические правила

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие люди с детства усваивают, что определённые животные предпочитают определённый вид пищи: лев охотится на антилопу, паук ловит муху, а травоядные мирно поедают листья. Однако в природе всё не так однозначно, и даже самые "милые" создания могут удивить своими пищевыми предпочтениями.

Фото: Openverse by Mike Johnston, CC BY 2.0

Рассмотрим, например, сейшельскую черепаху. На первый взгляд, кажется, что её рацион состоит исключительно из листьев и фруктов. Но недавние исследования показали, что черепахи способны на гораздо большее. Шокирующие кадры запечатлели, как одна из черепах охотится на птенца крачки и съедает его целиком. Это открытие заставило учёных предположить, что некоторые черепахи могут целенаправленно охотиться на птенцов, выпадающих из гнёзд.

Не менее неожиданными оказались наблюдения за кряквами. Орнитологи давно знают, что эти утки едят семена, ягоды, растения и мелких беспозвоночных. Но в Румынии дикие кряквы были замечены за поеданием… других птиц! Они охотно лакомились молодыми чёрными горихвостками и серыми трясогузками, что, вероятно, связано с нехваткой привычной пищи из-за вмешательства человека.

Даже жирафы, известные своей любовью к листве деревьев, иногда нарушают зоологические стереотипы. Жирафы практикуют остеофагию — грызут кости, чтобы восполнить дефицит минералов, таких как фосфор и кальций. В одном австралийском зоопарке жираф Тони стал знаменит благодаря своей склонности поедать мёртвых кроликов прямо на глазах у посетителей.

И, наконец, большая панда, которую все привыкли считать исключительно растительноядным животным, способным поглощать бамбук в огромных количествах. Однако иногда панда охотится на мелких животных, таких как пищухи, добавляя в свой рацион мясо.

Хотя люди часто любят делить животных на "хищников" и "травоядных", сама природа не признаёт таких чётких границ. Панды, кряквы и черепахи с удовольствием добавят в своё меню всё, что смогут добыть.

Уточнения

Вегетариа́нство — система питания преимущественно либо исключительно растительной пищей. Существуют различные виды вегетарианства, которые сводятся к двум основным направлениям: с полным исключением продуктов животного происхождения («старовегетарианцы») либо с употреблением в дополнение к растительной пище яиц либо молока («младовегетарианцы»). Наиболее строгий вариант вегетарианства носит название веганство. Люди становятся вегетарианцами по различным причинам: этическим, экологическим, экономическим, медицинским, религиозным.





Зооло́гия (от др.-греч. ζῷον — животное + λόγος — учение) — наука о представителях царства животных, в том числе человеке. Зоология связана с другими биологическими науками, медициной, ветеринарией, сельским хозяйством, с производственной деятельностью человека и защитой животных.



