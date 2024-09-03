Как питомцы помогают детям стать здоровее

Домашние животные хорошо влияют на иммунитет детей

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Общение с домашними питомцами не только доставляет радость, но и помогает укрепить иммунитет детей. Исследования показывают, что дети, которые регулярно взаимодействуют с домашними животными, обладают более сильной иммунной системой. Это происходит потому, что организм ребёнка получает постоянную стимуляцию через контакт с питомцем.

Фото: commons.wikimedia.org by Joysadhin, CC BY-SA 4.0

Врач подчёркивает, что наличие собаки в доме может быть особенно полезным для здоровья ребёнка. Однако важным условием является правильный уход за питомцем. Если собака получает все необходимые прививки, антигельминтные препараты, сбалансированное питание и находится в состоянии эмоционального благополучия, то она не представляет угрозы для здоровья своего хозяина.

Также доктор напоминает о необходимости поддерживать чистоту вокруг питомца. Регулярная чистка лотка и мытьё мисок после еды важны для предотвращения попадания вредных микроорганизмов в организм животного и, соответственно, его владельца.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.





Гельми́нты (в просторечии глисты́, от др.-греч. ἕλμινς — «паразитный червь», «глист») — общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы. По данным ВОЗ, каждый год приблизительно каждый второй человек на планете заражается одним из трёх основных видов гельминтов, что приводит к энтеробиозу (1,2 млрд чел.), анкилостомозу (900 млн) и трихоцефалёзу (до 700 млн).



