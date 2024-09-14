Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Ренессанс Страхование": большинство россиян хотя бы раз теряли питомцев
"Зенит" побил рекорд по тратам на новичков
Эксперт Крамник: без российского титана европейским производителям грозят проблемы
Как крючок в авто помогает при перевозке хрупких вещей
Как зонировать квартиру без перепланировки: лучшие идеи
Эксперты назвали вещь, которую не стоит брать с собой в путешествие
Лёгкий рецепт на каждый день: десерт всего из трёх ингредиентов
Кроты в вашем саду? Вот как можно от них избавиться
Лунин продолжит защищать ворота "Реала"

Грозят ли чем-то рыбам удары молнии по морям и рекам

Как молния воздействует на подводных обитателей
1:12
Зоосфера

Вопреки популярным мифам и изображениям в мультфильмах, молния, попадающая в водоём, не вызывает массовую гибель рыб, и они не всплывают на поверхность. Электрический разряд распространяется по поверхности воды, практически не проникая в глубину из-за так называемого скин-эффекта. Этот же принцип используется в клетках Фарадея для защиты от электрических разрядов.

Как молния воздействует на подводных обитателей
Фото: Wikimedia Commons by Joe Thomissen, CC BY-SA 3.0

Хотя молния может нанести серьёзные ожоги людям, находящимся поблизости от места удара, обитатели подводного мира, находящиеся на глубине, не страдают от столь серьёзных последствий.

Существует правило 30/30, которое рекомендует: если вы увидели молнию и услышали гром в течение 30 секунд, лучше укрыться. После последней вспышки молнии нужно подождать 30 минут, прежде чем снова заходить в воду. Это правило основано на разнице в скорости звука и света: звук движется со скоростью 343 метра в секунду, тогда как свет — со скоростью 300 000 километров в секунду.

Самый надёжный способ обезопасить себя во время грозы — не плавать в воде.

Уточнения

Кле́тка Фараде́я — устройство, изобретённое английским физиком и химиком Майклом Фарадеем в 1836 году для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей. Обычно представляет собой клетку, выполненную из хорошо токопроводящего материала.
 

Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом. Молнии также были зафиксированы на Венере, Юпитере, Сатурне, Уране и др. Сила тока в разряде молнии на Земле составляет в среднем 30 кА, иногда достигает 200 кА, напряжение — от десятков миллионов до миллиарда вольт.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Посадка укропа на зиму: технология, которая обеспечит ранний урожай

Укроп — одна из самых полезных и популярных зеленных культур, которую активно выращивают огородники.

Хитрости зимнего посева укропа: как вырастить ароматную зелень с первых дней весны
Творожные булочки: замечательная идея для завтрака, полдника или чаепития
Мягкие творожные булочки: обладают румяной корочкой благодаря смазыванию молоком
Как визуально выявить износ ремня ГРМ и избежать проблем с двигателем
Kitco: у США более нет привилегии печатать доллары
Киевская власть приказала не эвакуировать трупы солдат ВСУ с Курского "передка" Дмитрий Плотников
Почему при торможении педаль тормоза бьет: главные причины
Французский жим и его влияние на силовые показатели: что нужно знать
Как правильно отсоединить аккумулятор, чтобы не повредить электронику
Как правильно отсоединить аккумулятор, чтобы не повредить электронику
Последние материалы
Как молния воздействует на подводных обитателей
Как крючок в авто помогает при перевозке хрупких вещей
Как зонировать квартиру без перепланировки: лучшие идеи
Эксперты назвали вещь, которую не стоит брать с собой в путешествие
Лёгкий рецепт на каждый день: десерт всего из трёх ингредиентов
Кроты в вашем саду? Вот как можно от них избавиться
Лунин продолжит защищать ворота "Реала"
Как эволюционируют фэндом-фестивали в России и за рубежом? Интервью с ведущим крупнейших мероприятий Сергеем Кормилициным
Ожидается рекордный рост цен на золото
Дизайнеры поделились ключевыми принципами оформления спальни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.