Грозят ли чем-то рыбам удары молнии по морям и рекам

Вопреки популярным мифам и изображениям в мультфильмах, молния, попадающая в водоём, не вызывает массовую гибель рыб, и они не всплывают на поверхность. Электрический разряд распространяется по поверхности воды, практически не проникая в глубину из-за так называемого скин-эффекта. Этот же принцип используется в клетках Фарадея для защиты от электрических разрядов.
Хотя молния может нанести серьёзные ожоги людям, находящимся поблизости от места удара, обитатели подводного мира, находящиеся на глубине, не страдают от столь серьёзных последствий.
Существует правило 30/30, которое рекомендует: если вы увидели молнию и услышали гром в течение 30 секунд, лучше укрыться. После последней вспышки молнии нужно подождать 30 минут, прежде чем снова заходить в воду. Это правило основано на разнице в скорости звука и света: звук движется со скоростью 343 метра в секунду, тогда как свет — со скоростью 300 000 километров в секунду.
Самый надёжный способ обезопасить себя во время грозы — не плавать в воде.
Кле́тка Фараде́я — устройство, изобретённое английским физиком и химиком Майклом Фарадеем в 1836 году для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей. Обычно представляет собой клетку, выполненную из хорошо токопроводящего материала.
Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом. Молнии также были зафиксированы на Венере, Юпитере, Сатурне, Уране и др. Сила тока в разряде молнии на Земле составляет в среднем 30 кА, иногда достигает 200 кА, напряжение — от десятков миллионов до миллиарда вольт.
Укроп — одна из самых полезных и популярных зеленных культур, которую активно выращивают огородники.