Грозят ли чем-то рыбам удары молнии по морям и рекам

Как молния воздействует на подводных обитателей

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вопреки популярным мифам и изображениям в мультфильмах, молния, попадающая в водоём, не вызывает массовую гибель рыб, и они не всплывают на поверхность. Электрический разряд распространяется по поверхности воды, практически не проникая в глубину из-за так называемого скин-эффекта. Этот же принцип используется в клетках Фарадея для защиты от электрических разрядов.

Фото: Wikimedia Commons by Joe Thomissen, CC BY-SA 3.0

Хотя молния может нанести серьёзные ожоги людям, находящимся поблизости от места удара, обитатели подводного мира, находящиеся на глубине, не страдают от столь серьёзных последствий.

Существует правило 30/30, которое рекомендует: если вы увидели молнию и услышали гром в течение 30 секунд, лучше укрыться. После последней вспышки молнии нужно подождать 30 минут, прежде чем снова заходить в воду. Это правило основано на разнице в скорости звука и света: звук движется со скоростью 343 метра в секунду, тогда как свет — со скоростью 300 000 километров в секунду.

Самый надёжный способ обезопасить себя во время грозы — не плавать в воде.

Уточнения

Кле́тка Фараде́я — устройство, изобретённое английским физиком и химиком Майклом Фарадеем в 1836 году для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей. Обычно представляет собой клетку, выполненную из хорошо токопроводящего материала.





Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом. Молнии также были зафиксированы на Венере, Юпитере, Сатурне, Уране и др. Сила тока в разряде молнии на Земле составляет в среднем 30 кА, иногда достигает 200 кА, напряжение — от десятков миллионов до миллиарда вольт.



