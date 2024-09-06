Осьминоги во сне могут бороться с кошмарами

Американские зоологи выяснили, что осьминоги во сне могут испытывать негативные эмоции

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Исследователи сделали неожиданный вывод: осьминоги могут видеть кошмары во сне. Хотя эти данные ещё не прошли экспертную проверку, результаты исследования, проведённого в Университете Рокфеллера в Нью-Йорке, дают первые доказательства того, что осьминоги, возможно, переживают негативные сновидения.

Фото: Flickr by Martinus Scriblerus, CC BY 2.0

В ходе эксперимента за самцом осьминога вида Octopus insularis круглосуточно наблюдали с помощью камер. Учёные заметили, что, когда осьминог спал, его поведение и окраска тела резко изменялись. Иногда это напоминало сновидения, подобные тем, которые испытывают другие животные, например, собаки, "бегущие" во сне.

Некоторые эпизоды сна осьминога выглядели особенно тревожно: он внезапно просыпался, метался и выпускал чернила, словно защищаясь от несуществующего хищника. Исследователи полагают, что такие моменты могут быть проявлением ночных кошмаров, в которых осьминог переживает чувство угрозы.

Однако стоит отметить, что исследование проводилось только на одном осьминоге, поэтому пока сложно утверждать, что это поведение характерно для всех представителей вида. Несмотря на это, данное исследование подтверждает, что осьминоги и другие головоногие моллюски — существа с высоким уровнем интеллекта.

Важно подчеркнуть, что способность видеть сны развивалась у головоногих моллюсков и млекопитающих независимо друг от друга, что может свидетельствовать о значительной роли сновидений в жизни и развитии различных видов.

Уточнения

Сновиде́ние — это субъективное восприятие образов (зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых, обонятельных), возникающих в сознании у спящего человека. Сновидения происходят, в основном, в фазе быстрого сна, когда активность мозга высока и напоминает бодрствование. Поскольку фаза быстрого сна обнаруживается у многих видов животных и у всех млекопитающих, явная связь сновидений с фазой быстрого сна привела к предположениям, что животные видят сны. Однако люди также видят сны во время других фаз сна, не являющегося фазой быстрого сна, и имеющиеся отчёты о сновидениях связаны не со всеми периодами быстрого сна. Для изучения сновидения необходимо сначала получить отчёт о воспоминаниях субъекта о сновидении. Таким образом, сновидения не-людей в настоящее время недоказуемы, как и сновидения человеческих зародышей и довербальных младенцев.



