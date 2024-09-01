В Москве кот прыгнул за голубем из окна 14 этажа. Его и хозяйку чудом спасли

В Москве хозяйка рискуя жизнью пыталась спасти кота, прыгнувшего с 14 этажа

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Москве произошёл удивительный случай: кот по кличке Мухтар, который живёт в квартире на 14-м этаже, прыгнул из окна за голубем. Его и хозяйку спасли благодаря оперативным действиям специалистов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как рассказали представители поисково-спасательного отряда «СпасРезерв», на улице Головачева в Москве двухгодовалый кот Мухтар сумел открыть окно и выпрыгнул на улицу, преследуя голубя. К счастью, на 13-м этаже над окном был установлен специальный навес в виде маркизы, который спас кота от падения.

Хозяйка Мухтара попыталась самостоятельно достать его из окна, но это было опасно. Она встала на стул на балконе и перевесилась через окно, чтобы дотянуться до кота. В этот момент прибыли спасатели-альпинисты. Они уговорили женщину отойти от окна и быстро зашли в квартиру, чтобы достать животное.

Этот случай напоминает нам о важности защиты окон сетками для кошек. Такие сетки предотвращают выпадение животных с высоты. Также можно использовать специальные гребёнки типа baby safety, которые кошка не сможет откинуть лапкой.