В Москве произошёл удивительный случай: кот по кличке Мухтар, который живёт в квартире на 14-м этаже, прыгнул из окна за голубем. Его и хозяйку спасли благодаря оперативным действиям специалистов.
Как рассказали представители поисково-спасательного отряда «СпасРезерв», на улице Головачева в Москве двухгодовалый кот Мухтар сумел открыть окно и выпрыгнул на улицу, преследуя голубя. К счастью, на 13-м этаже над окном был установлен специальный навес в виде маркизы, который спас кота от падения.
Хозяйка Мухтара попыталась самостоятельно достать его из окна, но это было опасно. Она встала на стул на балконе и перевесилась через окно, чтобы дотянуться до кота. В этот момент прибыли спасатели-альпинисты. Они уговорили женщину отойти от окна и быстро зашли в квартиру, чтобы достать животное.
Этот случай напоминает нам о важности защиты окон сетками для кошек. Такие сетки предотвращают выпадение животных с высоты. Также можно использовать специальные гребёнки типа baby safety, которые кошка не сможет откинуть лапкой.
Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.