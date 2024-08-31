Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ленивые голубцы с подливкой в духовке: нравятся даже тем, кто не любит капусту в блюдах
Идея необычной ванной комнаты
Упражнение, которое точно сделает твои руки стройными
Колье-воротники стали ключевым трендом сезона осень-зима 2024-2025
Amazon заключает соглашение с Covariant для автоматизации складов
Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в Египте зимой
Врач рассказал, каким должно быть нижнее белье для тренировок
Тайны идеальных томатов: что нужно знать, чтобы избежать растрескивания плодов
Белоруссия укрепит сотрудничество с Киргизией новыми проектами

Почему кошки мурлыкают

Кошки мурлыкают, чтобы снять напряжение и стресс
2:41
Зоосфера

Мурлыканье — один из самых характерных звуков, которые издают кошки. Плавное и певучее мяуканье вызывается вибрацией гортани кошки и может возникать по нескольким причинам.

1. Потому что кошка испытывает удовольствие

Самая распространенная причина мурлыканья кошек — ощущение счастья, комфорта и удовольствия. Когда кошка расслаблена, она будет мурлыкать, чтобы показать, что ей хорошо. Кроме мурлыканья, в такие моменты кошка также может прикрывать глаза.

2. Мурлыканье как способ общения с хозяином

Кошки также используют мурлыканье как форму общения со своими хозяевами. Они мурлыкают, чтобы привлечь внимание, попросить еды или чтобы просто установить более тесную связь. Если же животное пытается выразить какую-то определенную определенную потребность или желание, мурлыканье будет громче обычного.

3. Мурлыканье с терапевтическим эффектом

Мурлыканье может иметь терапевтический эффект для кошек. Считается, что частоты вибрации в диапазоне от 25 до 150 Гц могут способствовать заживлению костей и тканей. Таким образом, эти кошки могут мурлыкать, когда им нужно восстанавливаться после травмы, когда они испытывают боль или дискомфорт или даже во время родов.

4. Мурлыканье как способ снижения стресса

Кошки могут мурлыкать, чтобы расслабиться и снять напряжение. Также они могут издавать этот звук в момент страха, например, во время визита к ветеринару, в незнакомой обстановке или при столкновении с ситуацией, которую они считают угрожающей им.

5. Мурлыканье как способ общения с другими кошками

Мурлыканье также является важным инструментом построения социальных связей у кошек с другими кошками. С самого раннего возраста котята начинают мурлыкать, чтобы показать матери, что они в безопасности и здоровы, а мама-кошка мурчит, чтобы утешить своих котят.

6. Мурлыканье как способ выражения удовлетворенности

Некоторые кошки имеют привычку мурлыкать после еды, особенно если пища была особенно сытной. Такое поведение является способом выражения удовлетворенности, указывающим на то, что животные физически сыты и расслаблены.

Фото: commons. wikimedia.org/ NAFFAN9 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Шикарная грузинская закуска из баклажанов, перца и помидоров: готовим аджапсандал

Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.

Аджапсандал: аппетитная овощная закуска из сладкого перца, баклажанов и помидоров
Как приготовить лечо за 30 минут: пошаговый рецепт
Быстрое лечо за 30 минут: как приготовить закуску на зиму
Жареные баклажаны с луком на зиму: отличная закуска для любителей остренького
Китай отчаянно пытается контролировать этот металл
ВСУ жалуются на новое изделие российских военных инженеров — дрон ZALA Z-20 Дмитрий Плотников Малый театр открыл 269-й сезон сбором труппы Анжела Якубовская Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова
Диетическая и очень вкусная пицца с помидорами: простое тесто, сочные томаты и солёная брынза
Как приготовить мягкие и сочные котлеты без яиц: секреты опытных кулинаров
Правила пляжного отдыха с ребенком: полезные советы родителям
Правила пляжного отдыха с ребенком: полезные советы родителям
Последние материалы
Врач рассказал, каким должно быть нижнее белье для тренировок
Тайны идеальных томатов: что нужно знать, чтобы избежать растрескивания плодов
Белоруссия укрепит сотрудничество с Киргизией новыми проектами
Матчи Кубка России будут начинаться в удобное для болельщиков время
Чем заменить паркет: лучшая альтернатива
Стюардесса назвала пассажиров, с которыми сложнее всего работать
От ягод до торта: пошаговое руководство по созданию шедевра
Новый тренд в Южной Корее: цветовой анализ внешности
Как улучшить вкус жареного лука: сода и сахар
ОПЕК+ планирует увеличить добычу нефти в октябре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.