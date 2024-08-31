Почему кошки мурлыкают

Кошки мурлыкают, чтобы снять напряжение и стресс

2:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мурлыканье — один из самых характерных звуков, которые издают кошки. Плавное и певучее мяуканье вызывается вибрацией гортани кошки и может возникать по нескольким причинам.

1. Потому что кошка испытывает удовольствие

Самая распространенная причина мурлыканья кошек — ощущение счастья, комфорта и удовольствия. Когда кошка расслаблена, она будет мурлыкать, чтобы показать, что ей хорошо. Кроме мурлыканья, в такие моменты кошка также может прикрывать глаза.

2. Мурлыканье как способ общения с хозяином

Кошки также используют мурлыканье как форму общения со своими хозяевами. Они мурлыкают, чтобы привлечь внимание, попросить еды или чтобы просто установить более тесную связь. Если же животное пытается выразить какую-то определенную определенную потребность или желание, мурлыканье будет громче обычного.

3. Мурлыканье с терапевтическим эффектом

Мурлыканье может иметь терапевтический эффект для кошек. Считается, что частоты вибрации в диапазоне от 25 до 150 Гц могут способствовать заживлению костей и тканей. Таким образом, эти кошки могут мурлыкать, когда им нужно восстанавливаться после травмы, когда они испытывают боль или дискомфорт или даже во время родов.

4. Мурлыканье как способ снижения стресса

Кошки могут мурлыкать, чтобы расслабиться и снять напряжение. Также они могут издавать этот звук в момент страха, например, во время визита к ветеринару, в незнакомой обстановке или при столкновении с ситуацией, которую они считают угрожающей им.

5. Мурлыканье как способ общения с другими кошками

Мурлыканье также является важным инструментом построения социальных связей у кошек с другими кошками. С самого раннего возраста котята начинают мурлыкать, чтобы показать матери, что они в безопасности и здоровы, а мама-кошка мурчит, чтобы утешить своих котят.

6. Мурлыканье как способ выражения удовлетворенности

Некоторые кошки имеют привычку мурлыкать после еды, особенно если пища была особенно сытной. Такое поведение является способом выражения удовлетворенности, указывающим на то, что животные физически сыты и расслаблены.

Фото: commons. wikimedia.org/ NAFFAN9 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)