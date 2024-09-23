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Секреты здорового рациона для вашего питомца

Основные правила выбора корма для питомцев
2:31
Зоосфера

Здоровье вашего питомца начинается с правильного питания, и выбор корма — один из ключевых аспектов заботы. В магазинах представлено множество вариантов, но как понять, какой из них лучше всего подходит? 

Основные правила выбора корма для питомцев
Фото: flickr.com by Nicolas Suzor, CC BY-SA 2.0

Разным ли животным и породам нужен разный корм?

Не всегда. Некоторые породы могут питаться одинаково. Например, британские и шотландские кошки имеют схожие потребности, поэтому им можно давать один и тот же корм. Важно учитывать возраст и индивидуальные особенности вашего питомца.

У крупных пород собак, таких как немецкие овчарки, повышены риски ортопедических заболеваний, поэтому необходимо следить за их весом и подбирать корм, содержащий хондропротекторы и омега-3 жирные кислоты для поддержки опорно-двигательного аппарата. Миниатюрные породы, как йоркширский терьер, нуждаются в более калорийном корме из-за высокого уровня активности.

Кошки разных пород также требуют разного питания. Например, мейн-куны нуждаются в корме, поддерживающем здоровье суставов и сердца, а сиамские кошки — в питании, обеспечивающем их высокую активность и крепкие мышцы.

Отличается ли питание щенков, котят и взрослых животных?

Да, питание должно соответствовать возрасту животного. Корма для щенков и котят обогащены дополнительными питательными веществами, витаминами и минералами, чтобы поддерживать правильное развитие органов, костей и мышц. Взрослые животные, чьи организмы уже сформированы, нуждаются в менее калорийном корме. Если они будут получать слишком много калорий, это может привести к ожирению и проблемам со здоровьем.

Можно ли смешивать сухой и влажный корм в рационе?

Да, и это даже рекомендуется! Каждый вид корма имеет свои преимущества. Сухой корм помогает поддерживать здоровье зубов, а влажный — водный баланс, что особенно важно для животных, которые мало пьют. Кроме того, влажный корм менее калорийный, чем сухой, что помогает в профилактике ожирения.

Вы можете кормить своего питомца исключительно сухим или влажным кормом, но их сочетание обеспечит более сбалансированный и полезный рацион. Такая комбинация также снижает риск некоторых заболеваний.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.
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Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов. Некоторые источники (например, ITIS и MSW3) признают собаку подвидом волка (Canis lupus familiaris). В русскоязычных письменных источниках слово «собака» в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).
 

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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