Загадка щетины на хоботе слона: новые открытия

Щетина слонов помогает их хоботам маневрировать

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Щетина на хоботе слона — это уникальный орган, который отличается от кошачьих вибрисс и крысиного усов. В отличие от них, щетина слона толстая и неподвижная, что вызывает вопросы у учёных о её истинном назначении.

Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License

Щетину слона впервые описали ещё в 1890 году, но новое исследование впервые подробно изучило возможные преимущества этих грубых волос для слонов.

Щетина хобота связана примерно с 150 тысячами мышц, что делает её чрезвычайно чувствительной.

Учёные провели два типа исследований. В первом эксперименте самка слона доставала плоды из контейнера, при этом её "усы" оставались неподвижными.

Кроме того, исследователи изучили 14 слонов, которые умерли естественным образом в зоопарке или были подвергнуты эвтаназии из-за серьёзных заболеваний. Щетина этих слонов не обладала рядом характеристик фолликулов, которые помогают другим животным осуществлять тонкие движения усами.

Объединённые результаты показывают, что хотя усы слонов и не играют активной роли в восприятии окружающей среды, они, вероятно, помогают хоботу функционировать, создавая уникально манёвренный орган.

Уточнения

Слоно́вые или слоны́ (лат. Elephantidae), — семейство класса млекопитающих из отряда хоботных. В настоящее время к этому семейству относятся 3 ныне живущих вида. Африканские саванные слоны — наиболее крупные наземные млекопитающие.





Зооло́гия (от др.-греч. ζῷον — животное + λόγος — учение) — наука о представителях царства животных, в том числе человеке. Зоология связана с другими биологическими науками, медициной, ветеринарией, сельским хозяйством, с производственной деятельностью человека и защитой животных.



