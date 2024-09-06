165 тысяч долларов за шум: как в Нью-Йорке попугаи помогли хозяйке выиграть суд

Жительница Нью-Йорка выиграла суд после выселения из-за шумных птиц

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Жительница Манхэттена в Нью-Йорке получила компенсацию после того, как её пытались выселить из-за шумных питомцев, сообщает NBC News.

Фото: commons.wikimedia.org by Jam.mohd, CC BY-SA 4.0

Мишель Лессер переехала в свою квартиру с тремя попугаями в 1999 году. Соседи часто жаловались на шум от птиц, но для женщины эти питомцы были важны для поддержания эмоционального здоровья, что подтвердил её лечащий врач.

Из-за постоянных жалоб правление дома решило выселить Лессер. Процедура началась в 2016 году, и ей пришлось переехать, сдав жилье в субаренду. В 2018 году она обратилась в Департамент жилищного строительства и городского развития, который признал, что её права были нарушены, и дело было передано в суд.

Федеральный суд постановил выплатить женщине компенсацию в размере 165 тысяч долларов, обязал правление выкупить её жилье за 565 тысяч долларов и пересмотреть политику в отношении животных, оказывающих эмоциональную поддержку.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных. Отряд состоит примерно из 398 видов, принадлежащих к 92 родам. Известны с миоцена.





Манхэ́ттен (англ. Manhattan [mænˈhætən]) — историческое ядро города Нью-Йорка и одно из его пяти боро. Кроме острова Манхэттен, боро включает в себя несколько небольших островов (см. География Манхэттена).



