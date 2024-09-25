Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха

Что важно кошке для выбора места отдыха

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — это настоящие мастера сна, проводящие в этом состоянии до 16 часов в сутки. Однако не все знают, как они выбирают места для своих долгих дрём. Оказывается, у пушистых любимцев есть свои особенные предпочтения.

Фото: flickr.com by Hisashi, CC BY-SA 2.0

Как кошка выбирает место для сна?

Надёжность

Во время сна кошки становятся особенно уязвимыми, и инстинктивно они стремятся к безопасности. Поэтому животные всегда выбирают такие места, где их никто не сможет потревожить. Уютные уголки или укромные места, где можно спрятаться, — это то, что нужно для спокойного отдыха.

Тепло

Кошки обожают тепло. Даже в жаркие дни они могут спрятаться в шкафу или в другом уютном уголке, чтобы погреться. Температура — важный фактор для них, и чем теплее, тем лучше.

Удобство

Мягкие удобные поверхности — ещё одно важное условие для выбора места. Кровати, кресла, шкафы, набитые вещами, — всё это отличные места для сна, где кошка может уютно свернуться клубочком и почувствовать себя максимально комфортно.

Любимый хозяин

Нередко ночью кошки выбирают спать рядом с хозяином. Человеческая постель — идеальное место для кошки: она тёплая, мягкая, и в случае чего человек всегда сможет защитить своего пушистого друга. А ещё кошка знает, что рядом с хозяином она будет в безопасности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.





Инсти́нкт (от лат. instinctus — «импульс») в биологии — совокупность врождённых потребностей и врождённых программ их удовлетворения, состоящих из пускового сигнала и программы действия, другими словами — совокупность сложных наследственно обусловленных актов поведения, характерных для особей данного вида при определённых условиях. Инстинкт представляет собой наиболее развитую форму врождённого поведения животных, возникающую в ответ на внешние и внутренние раздражители и направленную на удовлетворение основных биологических потребностей.



