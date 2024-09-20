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У мартышек тоже есть имена — что это значит для эволюции языка

Как мартышки используют вокальные сигналы для общения в группах
2:02
Зоосфера

Мартышки, как оказалось, общаются друг с другом с использованием "имён", что раньше считалось прерогативой исключительно людей, дельфинов и слонов. Исследование, проведённое учёными из Еврейского университета в Иерусалиме, раскрывает, что эти приматы используют особые вокальные сигналы, которые можно сравнить с человеческими именами, для обращения к сородичам.

Как мартышки используют вокальные сигналы для общения в группах
Фото: Tarutao National Marine Park by Rushen, CC BY-SA 2.0

Доктор Дэвид Омер, один из авторов исследования, подчеркнул, что подобное поведение свидетельствует о высокой степени социальной сплочённости у мартышек, что имеет важное значение для их выживания. Он также добавил, что такие навыки могут развиваться и у других приматов, чья социальная структура схожа.

"Долгое время считалось, что вокализация приматов предопределена генетически и не подвержена изменениям, что делало её малозначимой для понимания эволюции человеческого языка. Однако наши исследования ставят под сомнение эту гипотезу", — заявил Омер.

В рамках экспериментов с участием десяти мартышек, живущих в небольших семейных группах, учёные заметили, что эти животные используют разные звуки для общения с разными членами группы, что напоминает использование имён среди людей.

Особенно примечательно, что внутри семейных групп чаще всего используются схожие звуковые сигналы, что указывает на то, что мартышки обучаются "именам" у своих родственников. Это открытие позволяет глубже понять, как могли развиваться коммуникационные навыки и речь у древних предков человека.

Ранее также было установлено, что африканские саванные слоны (Loxodonta africana) используют имена в общении, издавая специфические звуки для определённых особей и получая ответ в ответ. Эти открытия могут пролить свет на многие вопросы, касающиеся эволюции языка и социальных навыков среди животных.

Уточнения

Марты́шковые (лат. Cercopithecidae) — семейство приматов, единственное современное семейство надсемейства мартышкообразных обезьян (Cercopithecoidea). Насчитывая более 140 видов, является наиболее разветвлённым семейством приматов. Мартышковые делятся на два подсемейства: мартышковых в узком смысле (Cercopithecinae) и тонкотелых (Colobinae). Первые являются всеядными животными с защёчными мешками и несложным желудком, в то время как последние питаются преимущественно листьями, располагают сложным желудком и не имеют защёчных мешков. К первому подсемейству относятся среди прочих мартышки, павианы, макаки и мандрилы, ко второму — толстотелы, носачи и лангуры.
 

Иерусали́м (ивр. יְרוּשָׁלַיִםЙерушала́(й)им , араб. القُدسаль-К̣удс, أورشليمӮршалӣм (Ӯрушалӣм), أورشليم القدس‎, Ӯршалӣм-аль-К̣удс ) — город на Ближнем Востоке, столица Израиля и де-юре столица Государства Палестина. Вопрос о принадлежности Восточного Иерусалима остаётся спорным и оспаривается многими международными организациями. Расположен на плато в Иудейских горах на водоразделе между Средиземным и Мёртвым морями, на высоте 650—840 метров над уровнем моря. Климат средиземноморский, с жарким, сухим летом и мягкой, влажной зимой. Город является священным для трёх крупнейших авраамических религий — иудаизма, христианства и ислама. Населён представителями множества национальных, этнических и религиозных деноминаций. Численность населения Иерусалима (без пригородов) на начало 2020 года — 936 425 жителей.
 

Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio — «развёртывание») — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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