Миф развеян: учёные поставили под сомнение здоровье дизайнерских собак

В рамках исследования был проведён масштабный опрос среди 9 402 владельцев собак, в который вошли три популярных дизайнерских породы (кавапу, кокапу и лабрадудль) и четыре чистокровных породы (кавалер-кинг-чарльз-спаниель, кокер-спаниель, лабрадор-ретривер и пудель).
Анкетирование включало несколько этапов: сначала участники предоставляли информацию о себе, затем — о своих питомцах, включая их породу и пол, а также о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулись их собаки. Список заболеваний включал 57 наиболее распространённых диагнозов.
Анализ данных показал, что здоровье дизайнерских и чистокровных собак было сопоставимым примерно в 87% случаев. Однако метисы чаще страдали от таких проблем как глисты, диарея, зуд и ушные инфекции, что опровергает стереотип о более крепком иммунитете дизайнерских пород.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов. Некоторые источники (например, ITIS и MSW3) признают собаку подвидом волка (Canis lupus familiaris). В русскоязычных письменных источниках слово «собака» в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).
Диаре́я (др.-греч. διά-ρροια — поно́с от др.-греч. δια-ρρέω — течь сквозь или через, протекать), народное название — поно́с — патологическое состояние, при котором у больного наблюдается учащённая (более 2 раз в сутки) дефекация, при этом стул становится водянистым, имеет объём более 200 мл и часто сопровождается болевыми ощущениями в области пупка, экстренными позывами и анальным недержанием. В странах третьего мира диарея является частой причиной младенческой смертности: в 2009 году более 1,5 миллиона детей (возраста до 5 лет) умерли в результате данного патологического состояния. Диарея входит в десятку ведущих причин смертности. Различают острую и хроническую диарею. Острая диарея длится до двух недель, после чего её можно классифицировать как продолжительную, а затем и хроническую. От острой диареи различного генеза страдают порядка 1,7 миллиарда человек в год. Хроническая диарея, по разным оценкам, встречается у 7—14 % взрослого населения Земли.
Специалисты советуют заранее задуматься, прежде чем воплощать в жизнь дизайнерские идеи, которые могут быстро потерять свою актуальность.