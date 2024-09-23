Миф развеян: учёные поставили под сомнение здоровье дизайнерских собак

Почему дизайнерские собаки болеют чаще, чем ожидалось

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В рамках исследования был проведён масштабный опрос среди 9 402 владельцев собак, в который вошли три популярных дизайнерских породы (кавапу, кокапу и лабрадудль) и четыре чистокровных породы (кавалер-кинг-чарльз-спаниель, кокер-спаниель, лабрадор-ретривер и пудель).

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Анкетирование включало несколько этапов: сначала участники предоставляли информацию о себе, затем — о своих питомцах, включая их породу и пол, а также о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулись их собаки. Список заболеваний включал 57 наиболее распространённых диагнозов.

Анализ данных показал, что здоровье дизайнерских и чистокровных собак было сопоставимым примерно в 87% случаев. Однако метисы чаще страдали от таких проблем как глисты, диарея, зуд и ушные инфекции, что опровергает стереотип о более крепком иммунитете дизайнерских пород.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов. Некоторые источники (например, ITIS и MSW3) признают собаку подвидом волка (Canis lupus familiaris). В русскоязычных письменных источниках слово «собака» в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).



