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Тайны Антарктиды: найдена неизвестная науке рыба-дракон

Биологи США описали новый вид антарктической рыбы-дракона
1:30
Зоосфера

Американские биологи из Вирджинского института морских наук совместно с коллегами из других научных учреждений, обнаружили новый вид рыбы-дракона в водах Антарктиды, получивший название Akarotaxis gouldae.

Биологи США описали новый вид антарктической рыбы-дракона
Фото: flickr.com by Bureau of Land Management Oregon and Washington

Рыбы-драконы принадлежат к семейству антарктических плосконосов, или батидраковых, и являются важным звеном в пищевой цепи, служа пищей для полярных животных, включая пингвинов.

Открытие было сделано во время сбора образцов зоопланктона у западных берегов Антарктического полуострова. Изначально найденных рыб приняли за уже известный вид батидраков, Akarotaxis nudiceps. Однако последующий анализ ДНК показал, что это совершенно новый вид.

"У взрослых особей Akarotaxis gouldae есть две заметные полосы на боках, которых нет у Akarotaxis nudiceps, поэтому мы были удивлены, что этот вид уже был представлен в коллекциях, но ранее не был идентифицирован", — отметили исследователи.

Кроме того, генетическое тестирование выявило эволюционные различия: выяснилось, что Akarotaxis gouldae выделился как отдельный вид около 780 тысяч лет назад, когда значительная часть Южного океана была покрыта ледниками.

Биологи подчёркивают, что их открытие имеет важное значение для защиты и сохранения малоизученных видов антарктической фауны.

Уточнения

Лучепёрые рыбы (лат. Actinopterygii) — класс рыб из группы костных рыб. Подавляющее большинство известных современных видов рыб (около 99 %) относятся к лучепёрым. Живут в морских и пресных водах по всему миру. Многие лучепёрые рыбы являются объектом промысла. Размеры живущих ныне видов колеблются от 8 мм (Paedocypris) до 11 м (ремнетелые), а масса достигает 2300 кг (рыба-луна). Научное название класса происходит от др.-греч. ἀκτίς «луч» и πτερόν «перо, крыло» и связано со строением плавников этих рыб (центральная ось базальных элементов скелета в парных плавниках отсутствует).

 

Анта́рктика (вместе с Субантарктикой) — южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией. Включает Антарктиду и прилегающие к ней острова и участки Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Южные участки этих океанов в пределах Антарктики нередко выделяют в отдельный Южный океан. Название Антарктика происходит от греческих слов и означает область, противоположную Арктике, от др.-греч. ἀντί (anti) — против и (arktikos) — северный (ἄρκτος (arctos) — медведь, по созвездию Большая Медведица).
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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