Кошка постоянно запрыгивает на стол? Вот как это прекратить

Как отучить кота запрыгивать на стол: без наказаний и стресса

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

У многих владельцев кошек есть одна общая проблема — их питомцы обожают запрыгивать на столы. Это поведение пушистых друзей может создавать немало неудобств, особенно во время приготовления пищи или еды. Встаёт вопрос: как отучить кошку от этой привычки, не применяя физическое наказание?

Фото: flickr.com by Takashi(aes256), CC BY-SA 2.0

Есть несколько эффективных способов, которые помогут вам решить эту проблему, не причиняя дискомфорта вашему питомцу.

Методы для отучения кошки запрыгивать на стол

Использование кастрюль и другой металлической посуды : разместите на столе побольше металлических предметов. Когда кошка попытается запрыгнуть, она столкнется с неожиданным и громким звуком, который её напугает. Этот метод работает на основе рефлекса — животное быстро связывает неприятный звук с попыткой запрыгнуть на стол и вскоре перестаёт это делать.

: разместите на столе побольше металлических предметов. Когда кошка попытается запрыгнуть, она столкнется с неожиданным и громким звуком, который её напугает. Этот метод работает на основе рефлекса — животное быстро связывает неприятный звук с попыткой запрыгнуть на стол и вскоре перестаёт это делать. Установка противня с водой : поставьте на стол плоский противень, наполненный водой. Когда кошка попробует запрыгнуть, она неожиданно окажется в воде, что ей не понравится. Со временем это отучит её от нежелательного поведения.

: поставьте на стол плоский противень, наполненный водой. Когда кошка попробует запрыгнуть, она неожиданно окажется в воде, что ей не понравится. Со временем это отучит её от нежелательного поведения. Использование апельсиновых корок: разложите на столе корки от апельсинов. Кошки не выносят запах цитрусовых, и это заставит их избегать места, где ощущается такой аромат. Этот метод прост и безопасен для животного.

Эти способы помогут вам справиться с проблемой, не прибегая к наказаниям, и сохранят мир и порядок в вашем доме.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

