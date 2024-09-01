Ваша собака умнее, чем вы думаете: проверьте ее словарный запас

Какой словарный запас у вашей собаки? Узнайте с помощью простого теста

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждый владелец собаки, вероятно, задавался вопросом, сколько слов может понимать его питомец. Этот вопрос настолько заинтересовал исследователей из Канады, что они решили провести масштабное исследование. Они опросили 165 владельцев собак различных пород, чтобы выяснить, сколько слов и фраз понимают их четвероногие друзья.

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Помимо опросов, ученые также провели эксперимент, в ходе которого наблюдали за реакцией собак на различные команды и слова. Этот опыт вы можете повторить и дома, чтобы проверить, насколько хорошо ваша собака понимает сказанное.

Исследование показало, что в среднем собаки понимают около 89 слов. Однако среди участников были и те, кто продемонстрировал гораздо более впечатляющие результаты. Например, один из псов показал знание 215 слов, в то время как другая собака понимала всего 15 слов.

Обычно собаки хорошо реагируют на стандартные команды, такие как "сидеть", "перевернуться" и "лечь". Также они понимают свое имя и такие слова, как "нет", "хорошо", "стой" и другие.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

