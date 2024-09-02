Как понять, что кошка вас не любит

Не каждый мурлыкает от счастья: признаки того, что кошка вас ненавидит

0:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — загадочные создания, и иногда их поведение может вызывать вопросы. Как понять, что ваша кошка не испытывает к вам любви? Давайте разберемся!

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Избегание контакта. Если кошка постоянно прячется или избегает вас, это может быть признаком неприязни.

Отказ от игры. Кошка, которая не хочет играть с вами или взаимодействовать, может не чувствовать привязанности.

Агрессия. Удары лапами или шипение — это явные знаки того, что животное не хочет общения.

Неприятие ласки. Если кошка убирает голову или уходит при попытке погладить ее, она явно не заинтересована в вас.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

