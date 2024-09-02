Как понять, что кошка вас не любит

Кошки — загадочные создания, и иногда их поведение может вызывать вопросы. Как понять, что ваша кошка не испытывает к вам любви? Давайте разберемся!
Избегание контакта. Если кошка постоянно прячется или избегает вас, это может быть признаком неприязни.
Отказ от игры. Кошка, которая не хочет играть с вами или взаимодействовать, может не чувствовать привязанности.
Агрессия. Удары лапами или шипение — это явные знаки того, что животное не хочет общения.
Неприятие ласки. Если кошка убирает голову или уходит при попытке погладить ее, она явно не заинтересована в вас.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.