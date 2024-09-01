Самые обаятельные породы собак

Очаровательные хвостики: породы собак, которых невозможно не полюбить

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собак можно назвать лучшими друзьями человека, а некоторые породы особенно обаятельны! Узнайте о самых харизматичных собаках, которые способны растопить любое сердце.

Фото: flickr.com by Noël Zia Lee, CC BY 2.0

1. Золотистый ретривер. Эти дружелюбные собаки известны своим позитивным настроением и преданностью хозяину.

2. Кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Маленькие и милые, они обладают невероятным обаянием и любят общение с людьми.

3. Бишон фризе. Эти пушистики всегда готовы порадовать вас своим веселым характером и игривостью.

4. Лабрадор. Лабрадоры известны своей дружелюбностью и умом, они легко находят общий язык с людьми.

Уточнения

Золоти́стый ретри́вер или го́лден-ретри́вер (англ. golden retriever), — порода охотничьих собак, выведенная в Великобритании в XIX веке.



Кавалер-кинг-чарльз-спаниель (англ. Cavalier King Charles Spaniel) — порода собак-компаньонов, маленький спаниель. Как и все спаниели, может поднимать птицу в подлеске, но всегда использовался именно в качестве домашнего любимца.



Бишон-фризе (фр. Bichon à poil frisé) — французская маленькая порода собак из группы бишонов (болонок). Отличается кучерявой, густой, длинной и шелковистой шерстью, только белого цвета, бежевые или рыжеватые (ржавые) пятна допускаются только у щенков. B переводе с французского название породы переводится как курчавая болонка (фр. bichon — болонка, poil — шерсть, frisé — вьющийся, кучерявый).



Лабрадо́р-ретри́вер (англ. labrador retriever) — порода собак. Первоначально была выведена в качестве охотничьей подружейной собаки. Лабрадоры используются на охоте, в качестве собак-поводырей, собак-спасателей, но, главным образом, в роли компаньонов. Порода берёт своё начало на острове Ньюфаундленд на восточном побережье Канады.

