Самые злые породы собак: топ-3

Не все собаки одинаково дружелюбны. Некоторые породы имеют репутацию "злых" и могут быть опасными для окружающих. Узнайте, какие из них входят в наш топ-3.
Эта порода известна своей силой и защитными инстинктами. Без должного воспитания ротвейлер может проявлять агрессию.
Несмотря на стереотипы, питбули могут быть прекрасными питомцами, но их агрессивное поведение часто связано с неправильным воспитанием.
Эти собаки были выведены для охоты и могут проявлять агрессию по отношению к другим животным и людям без должной социализации.
Ротве́йлер (нем. Rottweiler, досл. «из г. Ротвайль») — немецкая порода собак, относящаяся к группе молоссов, сформированная в районе города Ротвайль и на берегах реки Неккар.
Американский питбультерьер (англ. American pitbull terrier), сокращенно питбуль (Pitbull) — американская порода собак.
Аргентинский дог — первая и единственная официально признанная порода собак, выведенная в Аргентине. Иногда аргентинских догов называют аргентинскими мастифами или дого аргентино.
Охо́та — отлов или добыча диких зверей и птиц, обычно для пропитания, получения продуктов животного происхождения, контроля популяции животных либо для получения трофеев.
Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.