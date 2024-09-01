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Самые злые породы собак: топ-3

Собаки с характером: топ-3 пород, которые вселяют страх
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Зоосфера » Собаки

Не все собаки одинаково дружелюбны. Некоторые породы имеют репутацию "злых" и могут быть опасными для окружающих. Узнайте, какие из них входят в наш топ-3.

Собаки с характером: топ-3 пород, которые вселяют страх
Фото: flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Ротвейлер

Эта порода известна своей силой и защитными инстинктами. Без должного воспитания ротвейлер может проявлять агрессию.

2. Питбуль

Несмотря на стереотипы, питбули могут быть прекрасными питомцами, но их агрессивное поведение часто связано с неправильным воспитанием.

3. Аргентинский дог

Эти собаки были выведены для охоты и могут проявлять агрессию по отношению к другим животным и людям без должной социализации.

Уточнения

Ротве́йлер (нем. Rottweiler, досл. «из г. Ротвайль») — немецкая порода собак, относящаяся к группе молоссов, сформированная в районе города Ротвайль и на берегах реки Неккар.

Американский питбультерьер (англ. American pitbull terrier), сокращенно питбуль (Pitbull) — американская порода собак.

Аргентинский дог — первая и единственная официально признанная порода собак, выведенная в Аргентине. Иногда аргентинских догов называют аргентинскими мастифами или дого аргентино.

Охо́та — отлов или добыча диких зверей и птиц, обычно для пропитания, получения продуктов животного происхождения, контроля популяции животных либо для получения трофеев.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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