Самые злые породы собак: топ-3

Собаки с характером: топ-3 пород, которые вселяют страх

0:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Не все собаки одинаково дружелюбны. Некоторые породы имеют репутацию "злых" и могут быть опасными для окружающих. Узнайте, какие из них входят в наш топ-3.

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1. Ротвейлер

Эта порода известна своей силой и защитными инстинктами. Без должного воспитания ротвейлер может проявлять агрессию.

2. Питбуль

Несмотря на стереотипы, питбули могут быть прекрасными питомцами, но их агрессивное поведение часто связано с неправильным воспитанием.

3. Аргентинский дог

Эти собаки были выведены для охоты и могут проявлять агрессию по отношению к другим животным и людям без должной социализации.

Уточнения

Ротве́йлер (нем. Rottweiler, досл. «из г. Ротвайль») — немецкая порода собак, относящаяся к группе молоссов, сформированная в районе города Ротвайль и на берегах реки Неккар.



Американский питбультерьер (англ. American pitbull terrier), сокращенно питбуль (Pitbull) — американская порода собак.



Аргентинский дог — первая и единственная официально признанная порода собак, выведенная в Аргентине. Иногда аргентинских догов называют аргентинскими мастифами или дого аргентино.



Охо́та — отлов или добыча диких зверей и птиц, обычно для пропитания, получения продуктов животного происхождения, контроля популяции животных либо для получения трофеев.

