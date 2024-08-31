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Самые умные породы кошек

Кошки с высоким IQ: топ-3 самых умных пород
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Зоосфера » Кошки

Кошки — это не только милые создания, но и настоящие интеллектуалы. Некоторые породы способны удивить своими умственными способностями. 

Кошки с высоким IQ: топ-3 самых умных пород
Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue, CC BY-SA 3.0

1. Сиамская кошка

Эти кошки известны своей сообразительностью и любопытством. Они быстро обучаются и могут выполнять различные команды.

2. Мейн-кун

Эта порода отличается не только большими размерами, но и высоким уровнем интеллекта. Мейн-куны легко обучаются и любят играть в интерактивные игры.

3. Британская короткошерстная

Эти кошки также обладают высоким уровнем интеллекта и способны запоминать различные команды и трюки.

Уточнения

Сиамская кошка — одна из известных пород кошек сиамо-ориентальной группы.

Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.

Британская короткошёрстная кошка  — порода домашней кошки. В классификациях FIFe и WCF относится к категории shorthair. Выведена в XIX веке. По одной версии является потомком породы Шартрез, а по другой, римских кошек и местных сородичей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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