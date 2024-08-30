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В Екатеринбургском зоопарке стартовала акция "Помощь садоводам"

Куда девать кабачки: в Екатеринбургском зоопарке началась акция по приёму лишних овощей от садоводов
0:39
Зоосфера

В Екатеринбургском зоопарке стартовала ежегодная осенняя акция "Помощь садоводам" по приёму сезонных овощей и фруктов от местных огородников, сообщает "Царьград".

Куда девать кабачки: в Екатеринбургском зоопарке началась акция по приёму лишних овощей от садоводов
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Пресс-служба зоопарка отмечает, что в дар животным можно принести не только кабачки, огурцы, яблоки, тыквы, но и свёкольную ботву. Также можно отдать зоопарку излишки яблок.

Подарки для зверей можно оставить на служебной проходной, со стороны улицы Луначарского, в часы работы зоопарка: с 8:00 до 21:00. Все продукты скормят зверям свежими или заморозят на зиму.

Уточнения

Екатеринбу́ргский зоопа́рк — муниципальное бюджетное учреждение культуры в Екатеринбурге.

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника). Кулинарный термин «овощ» может применяться к съедобным плодам, которые с точки зрения ботаники являются ягодами.

Помощь — содействие кому-либо или чему-либо.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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