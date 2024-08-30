В Екатеринбургском зоопарке стартовала ежегодная осенняя акция "Помощь садоводам" по приёму сезонных овощей и фруктов от местных огородников, сообщает "Царьград".
Пресс-служба зоопарка отмечает, что в дар животным можно принести не только кабачки, огурцы, яблоки, тыквы, но и свёкольную ботву. Также можно отдать зоопарку излишки яблок.
Подарки для зверей можно оставить на служебной проходной, со стороны улицы Луначарского, в часы работы зоопарка: с 8:00 до 21:00. Все продукты скормят зверям свежими или заморозят на зиму.
Екатеринбу́ргский зоопа́рк — муниципальное бюджетное учреждение культуры в Екатеринбурге.
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника). Кулинарный термин «овощ» может применяться к съедобным плодам, которые с точки зрения ботаники являются ягодами.
Помощь — содействие кому-либо или чему-либо.
Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".