Кинолог Голубев: ношение собаки в слинге не всегда безопасно

Можно ли носить собаку в слинге: эксперт Голубев рассказал, как делать это безопасно для питомца

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие владельцы маленьких собак предпочитают носить их в слинге. Насколько это безопасно, рассказал Радио 1 президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По словам эксперта, девайс для ношения не должен причинять вреда животному.

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Голубев отметил, что слинг может быть вреден для щенков, так как скелет и мышцы малыша находятся в стадии формирования, и неправильное положение в слинге может привести к травмам.

Взрослым собакам слинг тоже не очень полезен. Его регулярное использование может привести к проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Собаки, постоянно находящиеся в слинге, лишены возможности развивать свои мышцы и кости, что может привести к ослаблению скелета и проблемам с суставами, рассказал эксперт.

Голубев посоветовал выбирать для длительных поездок твёрдый бокс. В нём собака сможет комфортно лежать и вставать, что позволит ей немного размяться в пути. Для коротких поездок подойдут мягкие сумки, слинги или рюкзаки, однако для щенков лучше не использовать слинги даже на короткие прогулки, посоветовал кинолог.

По его словам, важно помнить и о том, что собаки, независимо от размера, нуждаются в социализации и физических нагрузках. Носить собаку на руках постоянно не стоит. Это лишает ее возможности изучать мир, общаться с другими животными и получать необходимые физические упражнения.

Если собака просится на руки, позвольте ей, но не приучайте ее к постоянному ношению на руках. В целом, слинги для собак могут быть удобны, но важно использовать их с умом и не забывать о безопасности и здоровье вашего питомца, подытожил эксперт.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



Слинг (англ. sling — перевязь), или бэби-слинг (англ. baby sling), так же кенгуру — тканевое приспособление разных конструкций, используемое для переноски ребёнка в первые месяцы жизни и до 2-3 лет.

