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Что необходимо поставить на мебель, чтобы отпугнуть кота

Двойной удар для непослушного кота: что поставить на мебель, чтобы отбить желание запрыгивать
2:14
Зоосфера » Кошки

Многие кошковладельцы сталкиваются с проблемой, когда их пушистый питомец запрыгивает на обеденный стол или другую мебель. Это часто вызывает беспокойство и раздражение, ведь коты могут испачкать, сломать или просто находиться там, где им не место. Но есть простой и эффективный способ отучить вашего кота от этой привычки — с помощью специальной посуды.

Двойной удар для непослушного кота: что поставить на мебель, чтобы отбить желание запрыгивать
Фото: pixabay.com by Tasy Hong, PDM

Звенящая посуда отпугнет кота

Одним из действенных способов отучения кота от попыток запрыгнуть на стол является размещение там звенящей посуды. Когда кот ставит лапу на поверхность, посуда начинает греметь и издавать неприятные для животного звуки. Это пугает кота и заставляет его быстро покинуть запретную территорию.

Для этого можно использовать различную посуду, главное, чтобы она была легкой и звонкой. Идеально подойдут металлические миски, консервные банки, кастрюльки. Расставьте их по всей поверхности стола таким образом, чтобы кот, пытаясь запрыгнуть, обязательно задел их лапами.

Острые предметы отпугнут кота

Помимо звенящей посуды, вы также можете использовать острые предметы, которые будут неприятны для кошачьих лап. Например, можно положить на стол вилки, зубочистки или даже шипованные коврики. При попытке запрыгнуть, кот ощутит дискомфорт и быстро отступит.

Важно расположить эти предметы таким образом, чтобы кот не мог забраться на стол, не задев их. Не используйте слишком опасные или травмоопасные предметы, чтобы не навредить животному.

Сочетание разных методов

Для более эффективного отучения кота от привычки запрыгивать на стол рекомендуется использовать сразу несколько методов. Сочетание звенящей посуды и острых предметов поможет создать для питомца неприятную и пугающую ситуацию, которая заставит его отказаться от нежелательного поведения.

Помните, что метод должен быть безопасным для кота и не наносить ему вред. Со временем, когда животное усвоит, что данная территория является запретной, вы сможете убрать посуду и острые предметы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.

6 эффективных способов отучить кота лазить по столу
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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