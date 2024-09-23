Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам

Причины, по которым кошка спит в постели с хозяином

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда кошка каждую ночь приходит в постель к своему хозяину, многие склонны объяснять это проявлением любви и преданности питомца. Однако это мнение не совсем точное, хотя и не исключает возможность того, что кошка выражает таким образом свою благодарность за заботу.

Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, CC BY-SA 4.0

Что же на самом деле стоит за этим поведением?

Тепло. Кошки обожают тепло, и даже если температура в доме достаточно комфортная, они всё равно будут стремиться найти самый тёплый уголок для ночного отдыха. Вот почему они прижимаются к хозяину, используя его тело как источник тепла. Холодный климат. Живущие в суровых климатических условиях кошки особенно нуждаются в тепле, несмотря на свою пушистую шерсть. Им может не хватать собственной энергии для поддержания комфортной температуры тела. Комфорт. Кошки — настоящие любители комфорта, а домашние питомцы — тем более. Выбор между жёстким полом, лежанкой или мягкой постелью хозяина очевиден для ленивой кошки. Инстинкты. Даже будучи приручёнными, кошки всегда настороже. Они ищут самое безопасное место в доме, и часто это оказывается постель хозяина, где они могут чувствовать себя защищёнными.

Несомненно, все эти факторы не отменяют того, что кошка может испытывать к хозяину настоящую привязанность. Придя ночью к человеку, она демонстрирует своё доверие и чувство безопасности.

Ранее мы писали, почему кошка может спать на спине.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».





Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

