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Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам

Причины, по которым кошка спит в постели с хозяином
1:37
Зоосфера

Когда кошка каждую ночь приходит в постель к своему хозяину, многие склонны объяснять это проявлением любви и преданности питомца. Однако это мнение не совсем точное, хотя и не исключает возможность того, что кошка выражает таким образом свою благодарность за заботу.

Причины, по которым кошка спит в постели с хозяином
Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, CC BY-SA 4.0

Что же на самом деле стоит за этим поведением?

  1. Тепло. Кошки обожают тепло, и даже если температура в доме достаточно комфортная, они всё равно будут стремиться найти самый тёплый уголок для ночного отдыха. Вот почему они прижимаются к хозяину, используя его тело как источник тепла.
  2. Холодный климат. Живущие в суровых климатических условиях кошки особенно нуждаются в тепле, несмотря на свою пушистую шерсть. Им может не хватать собственной энергии для поддержания комфортной температуры тела.
  3. Комфорт. Кошки — настоящие любители комфорта, а домашние питомцы — тем более. Выбор между жёстким полом, лежанкой или мягкой постелью хозяина очевиден для ленивой кошки.
  4. Инстинкты. Даже будучи приручёнными, кошки всегда настороже. Они ищут самое безопасное место в доме, и часто это оказывается постель хозяина, где они могут чувствовать себя защищёнными.

Несомненно, все эти факторы не отменяют того, что кошка может испытывать к хозяину настоящую привязанность. Придя ночью к человеку, она демонстрирует своё доверие и чувство безопасности.

Ранее мы писали, почему кошка может спать на спине. 

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам. 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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