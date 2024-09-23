Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам

Когда кошка каждую ночь приходит в постель к своему хозяину, многие склонны объяснять это проявлением любви и преданности питомца. Однако это мнение не совсем точное, хотя и не исключает возможность того, что кошка выражает таким образом свою благодарность за заботу.
Что же на самом деле стоит за этим поведением?
Несомненно, все эти факторы не отменяют того, что кошка может испытывать к хозяину настоящую привязанность. Придя ночью к человеку, она демонстрирует своё доверие и чувство безопасности.
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Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
Специалисты советуют заранее задуматься, прежде чем воплощать в жизнь дизайнерские идеи, которые могут быстро потерять свою актуальность.