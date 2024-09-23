Почему купание собаки в городском пруду — это плохая идея

Как купание в городских водоёмах может повлиять на здоровье собак

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хотя городской пруд кажется отличным местом для освежающего купания вашей собаки, специалисты не рекомендуют этого делать, даже в знойные дни. Главная причина — это присутствие в таких водоёмах различных бактерий и вирусов.

Фото: flickr.com by Скотт Бекнер, CC BY 2.0

"Городские водоёмы редко бывают безопасными для домашних питомцев, особенно в жаркую погоду. В отличие от рек, вода в прудах зачастую стоит, а при высоких температурах это создаёт идеальные условия для размножения опасных микроорганизмов и вирусов", — отметил глава Российской кинологической федерации, Владимир Голубев.

Если ваш питомец нуждается в освежении, лучше вывезти его за город и устроить купание там.

Кроме микробов, стоит учитывать и загрязнение, которое попадает в пруды с городских улиц. Вода в таких местах часто не соответствует санитарным нормам.

Ещё один важный момент — присутствие в прудах уток и других птиц, которые могут переносить личинки паразитов, способных вызвать у собак дерматит и зуд.

Если вы всё же решили купать собаку за городом, выбирайте места без крутых берегов и густых зарослей, а также избегайте купания рядом с людьми. Не позволяйте питомцу находиться в воде более 20-25 минут, чтобы предотвратить переохлаждение.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов. Некоторые источники (например, ITIS и MSW3) признают собаку подвидом волка (Canis lupus familiaris). В русскоязычных письменных источниках слово «собака» в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).





Сою́з обще́ственных кинологи́ческих организа́ций — Росси́йская кинологи́ческая федера́ция (СОКО РКФ) — российская некоммерческая кинологическая организация, объединяющая 4 кинологические федерации, в которых суммарно состоят около пяти миллионов заводчиков и владельцев породистых собак в России. СОКО РКФ координирует кинологическую деятельность организаций-членов. Крупнейшая кинологическая организация в России. Зарегистрирована в 1996 году.



