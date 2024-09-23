Как копание ямок помогает вашей собаке оставаться здоровой

Почему собаки копают ямки, и нужно ли их останавливать

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы собак сталкиваются с тем, что их питомцы начинают копать землю во время прогулок. Это может вызвать беспокойство, но, как правило, причин для тревоги нет. Такое поведение вполне нормально для собак и даже приносит им пользу. Большинству собак не стоит мешать заниматься копанием, если это безопасно.

Фото: flickr.com by jimbomack66, CC BY 2.0

Почему копание полезно для собак?

Копание ямок помогает собаке оставаться активной и выпускать лишнюю энергию. Эта деятельность положительно сказывается на физическом состоянии питомца, укрепляя его мышцы. Однако важно убедиться, что копание безопасно: вблизи не должно быть муравейников или подземных кабелей, которые могут представлять опасность.

Как отучить собаку от копания земли?

Если вы всё же хотите отучить собаку от этой привычки, существуют несколько эффективных методов:

Обеспечьте питомцу достаточную физическую активность. Часто выгуливайте его и предложите активные игры. В жаркую погоду выгуливайте собаку в тенистых местах, так как рытьё земли может быть попыткой охладиться. Научите собаку команде "Фу!", чтобы остановить нежелательное поведение.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов. Некоторые источники (например, ITIS и MSW3) признают собаку подвидом волка (Canis lupus familiaris). В русскоязычных письменных источниках слово «собака» в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).





Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.



