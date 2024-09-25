Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев

Многие владельцы кошек стремятся разнообразить рацион своих питомцев, не ограничиваясь одним лишь сухим кормом. Они убеждены, что домашняя пища может быть полезной и для их пушистых любимцев. Этот подход вполне оправдан, однако стоит учитывать, что не все продукты, которые подходят для людей, безопасны для кошек.
Например, широко распространённое мнение о пользе молока для кошек оказывается ошибочным: взрослые мурлыки могут получить от этого напитка больше вреда, чем пользы.
Так какие же продукты можно включить в рацион кошки, чтобы она оставалась здоровой и довольной?
Кошки обожают мясо, но не все его виды одинаково полезны. Избегайте свинины и баранины, а также жареного мяса, которое может навредить вашему питомцу. Лучший выбор — это говядина, курица и мясо кролика. Желательно давать мясо в сыром виде, но предварительно его нужно выморозить в течение 72 часов. Если сырое мясо не подходит, его можно сварить или просто обдать кипятком.
Раз в неделю можно побаловать кота рыбой, но с некоторыми оговорками. Во-первых, следует выбирать только морскую рыбу, а не речную. Во-вторых, лучше всего выбирать бескостную рыбу, чтобы избежать проблем с пищеварением.
Яичный желток — настоящий кладезь полезных веществ для кошки. Сварите куриное яйцо, отделите желток от белка и предложите своему питомцу жёлтую часть. Если у вас есть перепелиные яйца, их можно давать кошке целиком.
Рис и гречка могут стать полезным дополнением к основному рациону кошки. Главное — не переусердствовать: достаточно двух чайных ложек сваренной крупы.
Некоторые овощи тоже могут стать вкусным и полезным дополнением к рациону кошки. Морковь и огурцы — отличные варианты, которые не только разнообразят меню, но и обеспечат питомца необходимыми витаминами.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.
Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.