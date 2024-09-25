Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев

Какая домашняя еда безопасна для кошек

2:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек стремятся разнообразить рацион своих питомцев, не ограничиваясь одним лишь сухим кормом. Они убеждены, что домашняя пища может быть полезной и для их пушистых любимцев. Этот подход вполне оправдан, однако стоит учитывать, что не все продукты, которые подходят для людей, безопасны для кошек.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, CC BY-SA 3.0

Например, широко распространённое мнение о пользе молока для кошек оказывается ошибочным: взрослые мурлыки могут получить от этого напитка больше вреда, чем пользы.

Так какие же продукты можно включить в рацион кошки, чтобы она оставалась здоровой и довольной?

Вот пять идеальных вариантов:

Мясо

Кошки обожают мясо, но не все его виды одинаково полезны. Избегайте свинины и баранины, а также жареного мяса, которое может навредить вашему питомцу. Лучший выбор — это говядина, курица и мясо кролика. Желательно давать мясо в сыром виде, но предварительно его нужно выморозить в течение 72 часов. Если сырое мясо не подходит, его можно сварить или просто обдать кипятком.

Рыба

Раз в неделю можно побаловать кота рыбой, но с некоторыми оговорками. Во-первых, следует выбирать только морскую рыбу, а не речную. Во-вторых, лучше всего выбирать бескостную рыбу, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Яичный желток

Яичный желток — настоящий кладезь полезных веществ для кошки. Сварите куриное яйцо, отделите желток от белка и предложите своему питомцу жёлтую часть. Если у вас есть перепелиные яйца, их можно давать кошке целиком.

Крупы

Рис и гречка могут стать полезным дополнением к основному рациону кошки. Главное — не переусердствовать: достаточно двух чайных ложек сваренной крупы.

Овощи

Некоторые овощи тоже могут стать вкусным и полезным дополнением к рациону кошки. Морковь и огурцы — отличные варианты, которые не только разнообразят меню, но и обеспечат питомца необходимыми витаминами.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.





Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

