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Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев

Какая домашняя еда безопасна для кошек
2:11
Зоосфера

Многие владельцы кошек стремятся разнообразить рацион своих питомцев, не ограничиваясь одним лишь сухим кормом. Они убеждены, что домашняя пища может быть полезной и для их пушистых любимцев. Этот подход вполне оправдан, однако стоит учитывать, что не все продукты, которые подходят для людей, безопасны для кошек.

Какая домашняя еда безопасна для кошек
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, CC BY-SA 3.0

Например, широко распространённое мнение о пользе молока для кошек оказывается ошибочным: взрослые мурлыки могут получить от этого напитка больше вреда, чем пользы.

Так какие же продукты можно включить в рацион кошки, чтобы она оставалась здоровой и довольной?

Вот пять идеальных вариантов:

  • Мясо

Кошки обожают мясо, но не все его виды одинаково полезны. Избегайте свинины и баранины, а также жареного мяса, которое может навредить вашему питомцу. Лучший выбор — это говядина, курица и мясо кролика. Желательно давать мясо в сыром виде, но предварительно его нужно выморозить в течение 72 часов. Если сырое мясо не подходит, его можно сварить или просто обдать кипятком.

  • Рыба

Раз в неделю можно побаловать кота рыбой, но с некоторыми оговорками. Во-первых, следует выбирать только морскую рыбу, а не речную. Во-вторых, лучше всего выбирать бескостную рыбу, чтобы избежать проблем с пищеварением.

  • Яичный желток

Яичный желток — настоящий кладезь полезных веществ для кошки. Сварите куриное яйцо, отделите желток от белка и предложите своему питомцу жёлтую часть. Если у вас есть перепелиные яйца, их можно давать кошке целиком.

  • Крупы

Рис и гречка могут стать полезным дополнением к основному рациону кошки. Главное — не переусердствовать: достаточно двух чайных ложек сваренной крупы.

  • Овощи

Некоторые овощи тоже могут стать вкусным и полезным дополнением к рациону кошки. Морковь и огурцы — отличные варианты, которые не только разнообразят меню, но и обеспечат питомца необходимыми витаминами.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.
 

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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