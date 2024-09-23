Что значит, когда питомец зевает у ваших ног

Зевота у собак и кошек: физиология или эмоции

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему кошки и собаки зевают, когда находятся рядом с хозяином? Люди часто зевают от скуки или недосыпа, но у наших четвероногих друзей есть свои причины для этого поведения.

Фото: flickr.com by David Montolio, PDM

Человек зевает, когда ему скучно, он занят чем-то монотонным или испытывает недостаток сна. Этот рефлекс также может быть вызван нехваткой кислорода. Однако у кошек и собак, зевота связана с другими факторами.

Почему кошки зевают рядом с хозяином?

Кошки зевают, когда чувствуют себя комфортно и расслабленно. Когда они находятся в уютной, знакомой обстановке, например, дома, они часто спят, особенно если хозяина нет рядом. Зевота помогает кошке насытить мозг кислородом и подготовиться к активной деятельности. То есть когда кошка зевает рядом с вами, она пробуждается, чтобы играть или провести время с вами.

Вы, возможно, замечали, что когда возвращаетесь домой, ваша кошка просыпается, потягивается и широко зевает. Это её способ поприветствовать вас и показать, что она готова к ласке, играм или ужину.

Почему собаки зевают рядом с хозяином?

Для собак зевота может быть признаком стресса. Например, вы могли заметить, что ваша собака зевает по дороге к ветеринару или в момент опасности. Зевота также может появляться, когда вы ругаете её за проступки — это реакция на нервное напряжение.

Иногда собака может зевать в ответ на ваши объятия, что может указывать на её дискомфорт. Это сигнал, что вашему питомцу некомфортно, и что ему нужно больше личного пространства. Не забывайте уважать его границы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.





Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов. Некоторые источники (например, ITIS и MSW3) признают собаку подвидом волка (Canis lupus familiaris). В русскоязычных письменных источниках слово «собака» в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).



