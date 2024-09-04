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Собачий стресс: как понять, что питомцу некомфортно рядом с вами

Поведение собаки: как распознать, что питомец боится вас
1:33
Зоосфера

Понять, как собака относится к своему хозяину, можно по её поведению. Существует ряд "сигналов", которые могут указывать на то, что питомцу не совсем приятно находиться рядом с человеком. Некоторые из этих признаков очевидны, но есть и такие, которые могут стать неожиданностью.

Поведение собаки: как распознать, что питомец боится вас
Фото: freepik.com by nikitabuida, PDM
  • Рычание

Когда собака рычит, это может означать, что она чувствует угрозу. Если ваш питомец всегда рычит, когда вы приближаетесь, это весомый повод задуматься о причинах такого поведения.

  • Поджатый хвост

Этот жест часто свидетельствует о страхе. Возможно, что ваш пёс боится именно вас.

  • Отсутствие зрительного контакта

Если собака избегает смотреть вам в глаза, это тоже может быть тревожным сигналом. Однако не стоит сразу делать негативные выводы. Возможно, собака просто устала или её такое поведение связано с особенностями характера. В отдельных случаях это может быть признаком заболевания. Если у вас есть такие подозрения, стоит посетить ветеринара.

  • Частое зевание

Перейдём к менее очевидным признакам. Зевание не всегда свидетельствует о недосыпе у собаки. Иногда это может быть сигналом стресса или раздражения у вашего питомца.

  • Облизывание губ

Конечно, собака может облизывать губы во время еды или сразу после неё. Но если трапеза была давно, а питомец продолжает облизывать губы, возможно, ему некомфортно находиться рядом с вами.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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